Za mało miejsc dla przedszkolaków w Chwarznie i Wiczlinie. Samorządowcy reagują, ale problemu całkowicie nie udało się zlikwidować

Na dzieci w trzech przedszkolach w tych dzielnicach czekały przy okazji zakończonej właśnie rekrutacji 344 miejsca. Chętnych natomiast było aż 407. W efekcie zabrakło miejsc dla blisko 50 maluchów, gdyż do przedszkoli w innych dzielnicach dostało się 14 dzieci z Chwarzna i Wiczlina. Rodzice, których pociechy nie znalazły miejsca w publicznej placówce, muszą niestety szukać dalej.

Wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz, odpowiadający za pion oświaty w Ratuszu, wraz z Jakubem Ubychem, pełnomocnikiem prezydenta miasta ds. dzielnic i mieszkańcem Chwarzna, opublikowali niedawno oświadczenie, w którym odpowiedzieli na liczne pytania mieszkańców, dotyczące liczb miejsc w przedszkolach w zachodniej części Gdyni.

- Obecny proces rekrutacyjny monitorowany był z wielką uwagą - czytamy w tym piśmie. - Pomimo rekordowej liczby wolnych miejsc w przedszkolach, na co składa się m.in.: oddanie nowego kompleksu edukacyjnego, liczba chętnych zdecydowanie przewyższyła pulę dostępnych miejsc. Mając na uwadze dobro dzieci została podjęta decyzja zwiększająca liczbę dostępnych miejsc. Będzie to wynikało z otwarcia trzech dodatkowych oddziałów w Przedszkolu nr 53.

To jeden z kilku kroków, jakie urzędnicy miejscy podjęli, aby maluchy z zachodniej części Gdyni nie musiały dojeżdżać do przedszkoli położnych w innych dzielnicach. Przedszkole nr 53 przy ul. Wiczlińskiej 93 zwiększyło liczbę swoich miejsc do 88. Dodatkowo w Przedszkolu nr 58 na ul. Wiesławy Kwiatkowskiej czekało kolejnych 40. Oczkiem w głowie urzędników Ratusza jest również wciąż budowany kompleks edukacyjny na ul. Wiczlińskiej 50 B, gdzie mieścić będzie się Przedszkole nr 59. Pytani o ewentualnie opóźnienia w realizacji tej inwestycji, bo i takie pogłoski się ostatnio pojawiły, gdyńscy samorządowcy stanowczo zaprzeczają. Do placówki już 1 września mają zawitać pierwsi uczniowie. Warty 69 milionów złotych obiekt składał będzie się z przedszkola, szkoły podstawowej, liceum oraz sali gimnastycznej i basenu.

- Mając na uwadze, jak ważną inwestycją jest kompleks edukacyjny w Chwarznie-Wiczlinie, inwestor, którym jest gmina, przeprowadza regularne spotkania z generalnym wykonawcą i kierownikiem budowy - mówi Jakub Ubych. - Obecnie prowadzone są prace w kilku obszarach, zarówno dotyczące samego kompleksu, jak i rozbudowy układu drogowego. Przebiegają terminowo. Wykonawca ma świadomość, jak ważne jest oddanie tej inwestycji w terminie. Na bieżąco eliminowane są zagrożenia. W tej chwili nie ma konieczności opracowywania rozwiązań zastępczych.

Jak mówią mieszkańcy, z palącym problem dostępności do przedszkoli publicznych urzędnicy powinni stanowczo walczyć.

- Moja wnuczka na szczęście dostała się do przedszkola pierwszego wyboru, ale wiem, że dzieci wielu rodziców miały mniej szczęścia - twierdzi jedna z mieszkanek. - Z rozmów z nimi często słyszę, że wśród mieszkańców powstała tzw. giełda przedszkolna. Rodzice wymieniają się miejscami swoich maluchów. „Handel” taki prężnie działa na łamach jednego z portali społecznościowych, gdzie zaczęły się już pojawiać pierwsze zapytania.

- Witam, czy ktoś z Państwa ma dziecko, które chodzi/będzie chodziło od września do Przedszkola nr 58, a wolałby, aby chodziło do Przedszkola nr 59? Syn dostał się w rekrutacji do Przedszkola nr 59. Przedszkole nr 58 było naszym pierwszym wyborem, gdyż tam chodzi jego siostra. Poszukuję osoby, która chciałaby wymienić się (podobno jest to jedyna szansa) - napisała Pani Dorota.