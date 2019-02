Wystawa Kotów Rasowych w Gdańsku 9-10.02.2019 w Hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS. Zobaczcie zdjęcia kocich piękności!

W drodze po zwycięstwo wystawcy są w stanie dokonać cudów. Tuż przed nią hodowcy dokładają wszelkich starań, aby ich podopieczny zaprezentował się przed sędziami jak najlepiej. Koty są kąpane, wyczesywane, pudrowane, zdarza się też, że ewentualne mankamenty w ubarwieniu poprawia się pudrami koloryzującymi. Wszystko po to by ich mruczek otrzymał jeden z tytułów, takich jak Best in Show, Best in Variety lub Best of Best.

Podczas wystaw organizowanych przez FIFe, czyli Międzynarodową Federację Felinologiczną osobno oceniane są koty, kotki oraz kastraty. Ponadto koty podzielone są na kategorie, rasy oraz odmiany i grupy barwne.

Mało kto wie, że w rzeczywistości są to dwie wystawy, organizowane dzień po dniu. Jest to spowodowane tym, że wielu hodowców przyjeżdża z innych województw, a nawet krajów. Do uzyskania tytułów, takich jak np. champion potrzebne są certyfikaty, a każdy kot może dostać maksymalnie jeden taki, na każdej z wystaw. Stąd optymalnie dla wystawców jest organizowanie dwóch wystaw „za jednym zamachem”. Aby zdobyć tytuł championa, czyli najbardziej podstawowy, trzeba zdobyć trzy certyfikaty CAC od trzech różnych sędziów na międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych.

Czy koty lubią wystawy?

- Może to być trudne doświadczenie dla kocich „nowicjuszy”, ale większość czworonogów nie ma problemu z siedzeniem w klatce, na ogół przesypia ten czas. – tłumaczy pani Karolina, hodowczyni ragdolli. - W końcu dobra hodowla nie polega na męczeniu kota, transportowaniu go w ciasnym transporterze czy tylko „eksploatowaniu”. Te czworonogi to nasi przyjaciele, członkowie rodziny i nieraz z bólem wydajemy kocięta. Oczywiście zdarzają się niechlubne przypadki, że ludzie mianują się hodowcami, podczas gdy prowadzą „sklepy z kotami”. Takich staramy się wykluczać z naszego środowiska – jednak przez nieświadomość ludzi nadal mają klientów i niszczą nam opinię. Warto czytać o kotach rasowych, chodzić na wystawy, pytać hodowców i interesować się! Koty to cudowne zwierzęta, bez względu na to czy rasowe, czy dachowce (europejskie).

„Zabawa” dla pasjonatów

- Wbrew pozorom koty nie są rozmnażane w celach zarobkowych. – mówi pan Paweł, hodowca kotów somalijskich. - Dobrze prowadząc hodowlę nie da się zarobić. Czasami cudem udaje się wyjść „na zero”. Nasze koty dostają najlepsze karmy, takie w których nie uświadczy się zbóż czy resztek z rzeźni. Otrzymują najwygodniejsze transportery, masę zabawek, a przede wszystkim dużo miłości i troski. Czasami w naszych domach goszczą małe puchate (lub łyse) kuleczki niszczące dosłownie wszystko na swojej drodze, a i tak kochamy je najbardziej na świecie i z bólem wydajemy przyszłym właścicielom, których starannie dobieramy. Zysk ze sprzedaży kociąt nie wystarczy na pokrycie kosztów prowadzenia hodowli. To jest pasja, a wręcz niekiedy uzależnienie.

W przypadku kota somalijskiego bardzo zależy mi na popularyzacji tej rasy w Polsce. Takich kocurów jak ten – na marginesie bardzo obiecujący kot - w Polsce są bodaj dwa.

Ci, którym nie udało się dotrzeć na weekendową wystawę, będą mieli okazję nadrobić zaległości na pokazie letnim, który zgodnie z tradycją Klubu odbędzie się na sopockim hipodromie.

