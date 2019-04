Wysoka frekwencja podczas Gdyńskiej Giełdy Szkół

Kilkanaście szkół i zespołów szkół w Gdyni czeka na swoich nowych uczniów. Tradycyjnie na wiosnę placówki promują swoją ofertę i próbują przyciągnąć tych, którzy najlepiej odnajdą się na proponowanych przez nich kierunkach.

Gdyńska Giełda Szkół w Gdynia Arenie to duże targi, które pozwalają przyszłym absolwentom gimnazjów i podstawówek w jednym miejscu sprawdzić wszystkie dostępne możliwości. Kilkanaście placówek przygotowało stoiska, na których można znaleźć ulotki, uczniów i nauczycieli udzielających informacji czy rekwizyty związane z konkretnymi kierunkami kształcenia. - To najlepszy z możliwych sposobów na szybkie i kompleksowe przejrzenie oferty edukacyjnej Gdyni, która jest bardzo bogata. Nasze placówki mają zróżnicowane oferty i ich obecność w jednym miejscu, w jednym czasie to dobra skala porównawcza. Co roku udział w giełdzie rozwiewa wątpliwości jeszcze niezdecydowanych uczniów, a dla nas to także jeden z priorytetów, aby każdy był w stanie dopasować przyszłą szkołę pod swoje predyspozycje, zainteresowania i możliwości - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia. - Aktualnie mamy sześć zespołów szkół zawodowych, nie licząc siódmego, skierowanego do dorosłych. Do tego osiem liceów ogólnokształcących. Oferta jest przebogata, nowością jest na przykład technik programista w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, niektóre zawody zmieniły też nazwy, a licea co roku starają się zmieniać profile kształcenia zgodnie z potrzebami uczniów - mówi Aneta Szymerowska, kierownik Referatu Organizacyjnego Szkół w gdyńskim Wydziale Edukacji. - Oprócz stoisk liceów, techników i szkół branżowych mamy też doradców zawodowych. Cieszą się dużą popularnością, ustawiają się do nich kolejki. Bardzo dużo uczniów jeszcze nie wie, jaką podjąć decyzję i prosi ich o pomoc - wyjaśnia.

Spore zainteresowanie na targach wzbudzają zawsze technika, których stoiska dosłownie „żyją” - można na nich przyjrzeć się działaniu drukarki 3D, sprawdzić z bliska sprzęt geodezyjny, zobaczyć w akcji proste roboty czy… uczesać się u początkujących fryzjerów! W tym roku pojawiło się też m.in. stoisko z manicure oraz ze świeżymi koktajlami. Szkoły promują na miejscu ich uczniowie, którzy sami podjęli wcześniej dobrą decyzję i są zadowoleni ze swoich wyborów. - Szkoła daje mnóstwo możliwości w temacie praktyk, dodatkowych kursów czy stażów zagranicznych. To technikum, więc raczej z założenia ludzie już wiedzą, co chcą robić. Jeśli ktoś ma taką pasję, to tutaj dostaje od szkoły mnóstwo możliwości, żeby ją rozwinąć – podkreślił Cezary Wittmann, który reprezentował gdyński Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, a niedługo wyjeżdża na kilkumiesięczny staż zawodowy do Włoch. - Jesteśmy jedną z nielicznych szkół, które mają na przykład profile takie jak technik transportu kolejowego, który oprócz Gdyni najbliżej jest tylko w Żukowie – zaznacza Jacek Knitter z Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych. - Tutaj można się rozejrzeć i zobaczyć wszystkie dostępne opcje. Jeśli nie wiemy, jaki zawód wybrać, to możemy też zapytać się doradców zawodowych – mówi.

Zainteresowanie jest tak duże, że giełdę uczniowie w tym roku odwiedzili podzieleni na trzy tury. Łącznie przez Gdynia Arenę przewinęło się około 5000 przyszłych absolwentów podstawówek i gimnazjów, z czego około 1000 osób to uczniowie z sąsiednich miast, którzy chcą skorzystać z gdyńskiej oferty edukacyjnej.