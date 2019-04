Wyniki wyborów do rad dzielnic w Gdyni. Frekwencja wyniosła 10 procent - największa w Pustkach Cisowskich-Demptowie

Wyniki wyborów do rad dzielnic w Gdyni

W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Gdyni wybierali radnych na pięcioletnią kadencję. Wybory przebiegły bez większych incydentów. Do urn poszło 10 procent gdynian oddając głos na jednego z 452 kandydatów.

Najwyższą frekwencję odnotowano w dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo, gdzie w jednym z obwodów uzyskano wynik 27 procent.

Najgorzej pod względem liczby oddanych głosów było w dwóch obwodach na Obłużu i Oksywiu, gdzie ostatecznie jedynie 4 procent uprawnionych mieszkańców oddało swój głos.

- Wybory po raz kolejny pokazują, że jest potrzebna dyskusja w tym temacie. Uważam, że sama organizacja wyborów nie skupiła się na promocji pójścia do urn. Prezydent powinien zaangażować się w działania promocyjne samego wydarzenia, a mniej w reklamowanie swoich kandydatów. To miasto powinno wziąć na siebie ten ciężar. To nie wymaga wielkich pieniędzy, szczególnie w dobie internetu – powiedział radny Tadeusz Szemiot.

Warto zwrócić uwagę, że w sąsiednim Gdańsku wynik był dwukrotnie wyższy i przekroczył 20 procent. Natomiast podczas poprzednich wyborów w Gdyni frekwencja wyniosła niespełna 9 procent.

Zobacz WYNIKI wyborów do rad dzielnic w Gdyni:

Poprosiliśmy o komentarz Jakuba Ubycha, Przewodniczącego Klubu Radnych Samorządność.

- Za nami święto demokracji w jej najbardziej lokalnym wymiarze, czyli wybory do rad dzielnic. Były to wybory wyjątkowe, ponieważ po ponad 20 letniej historii gdyńskich jednostek pomocniczych, została ogłoszona reforma ich działania. Rekordowe środki finansowe, nowy model obsługi przez jednostki miejskie to elementy, które będą milowym krokiem we wsparciu lokalnych społeczników zmieniających najbliższe otoczenie. Na pewno cieszy wzrost frekwencji, dużo większa aktywność kandydatów podczas kampanii zachęcającej do oddania głosu. Ostatnie tygodnie wykorzystaliśmy również na rozmowę o nowej formie opowiadania o działaniach rad dzielnic, co jestem przekonany spowoduje, że najbliższa kadencja będzie wyjątkowa, a wybory za 5 lat - przyznał Jakub Ubych.

Rady dzielnic

Rady dzielnic są jednostkami pomocniczymi miasta, które zajmują się zgłaszaniem i opiniowaniem projektów realizowanych w danym obszarze. Innymi słowy w swoich założeniach mają być pomostem informacyjnymi między mieszkańcami, a włodarzami miasta.

Głosowanie nie odbyło się w dwóch dzielnicach, z powodu niewystarczającej liczby chętnych kandydatów. Chodzi o Orłowo i Babie Doły, gdzie zarejestrowało się odpowiednio 14 i 13 osób i wszyscy zgłoszeni wejdą automatycznie do rad dzielnic. Co ciekawe, ze względu na swoją wielkość Chylonia i Witomino będą reprezentowane przez 21 radnych, a w pozostałych dzielnicach wybrano 15 radnych. W tegorocznych wyborach wspomniane Witomino, z racji połączenia Leśniczówki i Radiostacji, będzie reprezentowane przez jedną radę. Frekwencja wyniosła tutaj nieco ponad 10%.

Po raz pierwszy mieszkańcy Gdyni wybierali też swoich przedstawicieli na kadencję pięcioletnią.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: