Wyniki diagnozy kompetencji ósmoklasistów przeprowadzonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Diagnoza kompetencji ósmoklasistów została przeprowadzona w grudniu 2018 r. - na tydzień przed próbnym egzaminem ósmoklasisty.

Uczestniczyło w niej prawie 5 tys. uczniów z 99 szkół podstawowych w całym kraju, w tym sześć z Pomorza. Dostali oni te same arkusze, które później rozwiązywali uczniowie z całej Polski, a dodatkowo ankietę dotyczącą m.in. rozumienia zadań, itp.

- Diagnoza miała dwa zasadnicze cele . Pierwszy to poznanie mocnych i słabych stron uczniów. A drugi – zapoznanie ich z formułą egzaminu, danie im możliwości sprawdzenia się w pracy z arkuszem egzaminacyjnym w tym czasie, który na rozwiązanie zadań jest przeznaczony – informuje dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

A Maciej Kopeć, wiceminister edukacji, dopowiada: - Staraliśmy się zobaczyć, w którym miejscu znajdują się uczniowie. To jest ostatni moment, w którym chcemy pokazać nauczycielom, co jeszcze trzeba zrobić, poprawić.

Eksperci już wiedzą, co sprawiło problemy podczas egzaminu z języka polskiego. Z analizy CKE wynika, że niełatwe okazały się zadania sprawdzające umiejętności czytania utworów literackich i ich zrozumienie na poziomie niedosłownym, wypowiedzi oraz praktycznego stosowania zasad ortografii i interpunkcji. Ta diagnoza pokrywa się z opiniami samych nauczycieli.

- Test z języka polskiego, próba przed właściwym egzaminem ósmoklasisty, był dość trudny. Jego poziom był zbyt wysoki jak na możliwości trzynasto- i czternastolatków oraz umiejętności przeciętnego ucznia, zwłaszcza z różnego typu dysfunkcjami - mówi Beata Kapela-Bagińska, nauczycielka z Zespołu Szkół nr 1 w Sopocie.

Uczniowie najczęściej popełniali błędy podczas rozwiązywania zadań sprawdzających znajomość gramatyki języka polskiego.

CKE ma rekomendacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów, by dobrze wykorzystać niecałe dwa miesiące, jakie zostały do egzaminu. Sugerują, by np. podczas omawiania lektur obowiązkowych i dodatkowych ćwiczyć wykorzystywanie w interpretacji utworów potrzebnych kontekstów, np. kulturowego, biograficznego, społecznego. Eksperci radzą również, by powtórzyć zagadnienia z zakresu treści i problematyki lektur obowiązkowych z klas VII–VIII.

- Zwracamy też uwagę na to, że należy kształcić umiejętność argumentowania. Podstawa programowa, która weszła w 2017 roku, kładzie na tę umiejętność ogromny nacisk, wprowadza całe zagadnienie retoryki. Kolejna kwestia to jakość języka – komentuje dr Marcin Smolik z CKE.

Problemy z liczeniem

Podczas egzaminu z matematyki uczniowie nie mieli problemów z odczytywaniem i interpretowaniem danych przedstawionych w różnej formie (tabele, diagramy, wykresy) oraz ich przetwarzaniem. Potrafili przeanalizować informacje, a następnie wykorzystać je w celu rozwiązania problemu przedstawionego w zadaniu.

Niepokojący jest fakt, że tylko niespełna połowa uczniów poprawnie wykonała nieskomplikowane działania w pamięci lub trudniejsze pisemnie.

Najważniejsza rekomendacja dla nauczycieli i uczniów po grudniowej próbie z matematyki to właśnie... nauka liczenia.

- Łatwy dostęp do kalkulatora na przykład w telefonie komórkowym sprawia, że uczniowie rzadko ćwiczą wykonywanie prostych obliczeń w pamięci lub pisemnie – mówią przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Sugerują też, by zwiększyć liczbę ćwiczeń z przeprowadzania i zapisywania dowodów matematycznych.

Jedną ze szkół z Pomorza, w której przeprowadzono diagnozę, jest Szkoła Podstawowa w Bojanie.

- Bardzo się ucieszyliśmy, że wybrano naszą szkołę. Takie sygnały pojawiły się również od rodziców uczniów. To bardzo ważne, by nauczyciele, uczniowie i rodzice otrzymali informację zwrotną o poziomie przygotowania do tego egzaminu – mówi Renata Lassin, wicedyrektor placówki.

Nie można go nie zdać

Egzamin ósmoklasisty ma się odbyć w dniach 15-17 kwietnia br. Jest bardzo ważny - od jego wyników zależy, czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły średniej. Egzamin jest obowiązkowy. Nie jest określony minimalny wynik, jaki trzeba uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: