Wyjdź ze swojej głowy i zrób pierwszy krok - piękna reklama opowiada o miłości, która się nie wydarzyła. Ten spot pokochali internauci

Wyjdź ze swojej głowy

Ona i on. Znają się z widzenia. Wiedzą o sobie naprawdę sporo, bo bacznie się obserwują. Ale porozmawiać? O nie. Bo co, jeśli by się nie udało? Mimo to każde z nich już ułożyło sobie przyszłość z tym drugim.

Tyle że w swojej głowie.

Nieśmiałość może zrujnować wiele. Nowa reklama firmy Bianco "The lift" udowadnia, że największymi wrogami jesteśmy dla siebie sami i pod presją własnej krytyki rezygnujemy z podjęcia pierwszego kroku.

Mężczyzna i kobieta spotykają się w windzie w drodze do pracy - od razu wpadają sobie w oko. I za każdym razem są o krok od tego, by powiedzieć pierwsze CZEŚĆ, DZIEŃ DOBRY, HEJ. Wydaje się, że są dla siebie stworzeni. Gdyby tylko któreś z nich zdecydowało się zrobić coś - cokolwiek.