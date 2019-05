We wtorek, 28 maja 2019, przy Nabrzeżu Francuskim gdyńskiego portu można było podziwiać okazały wycieczkowiec Norwegian Pearl. Statek, należący do floty Norwegian Cruise Line, ma prawie 300 metrów długości, a na swój pokład może zabrać ok. 2400 pasażerów.

Norwegian Pearl to wycieczkowy statek pasażerski, który może zabrać na pokład 2394 pasażerów oraz 1072 członków załogi. Czytaj także: Ponad pięćdziesiąt zawinięć wycieczkowców do Gdyni w 2019 roku. Zobacz, które i kiedy przypłyną Należy on do floty Norwegian Cruise Line. Został zbudowany w stoczni Meyer Werft w Papenburg w Niemczech w 2006 roku. Na 12 pokładach Norwegian Pearl znajduje się 1197 kabin, SPA, liczne restauracje, kino, biblioteka, galeria sztuki, baseny, korty do tenisa, kręgielnia. Czytaj także Sezon na wycieczkowce w Gdyni rozpoczęty [zdjęcia, wideo]