Wybory w Gdyni . W niedzielę 31.03.2019 roku wybory do rad dzielnic. Sprawdź lokale wyborcze, godziny głosowania, kandydatów

Wybory do rad dzielnic w Gdyni. KANDYDACI

LISTA KANDYDATÓW - kliknij i sprawdź pełną listę.

Rady dzielnic są jednostkami pomocniczymi miasta, które zajmują się zgłaszaniem, opiniowaniem projektów realizowanych w danym obszarze. Innymi słowy w swoich założeniach mają być pomostem informacyjnymi między mieszkańcami, a włodarzami miasta.

- Rady są niezwykle istotnym elementem miasta, przez który mieszkańcy kształtują przestrzeń i rozwój najbliższego otoczenia. Jestem przekonany, że najbliższa kadencja będzie pełna wyzwań i świetnych realizacji - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Gdyni będą wybierać radnych na pięcioletnią kadencję. Do wyborów zgłosiło się łącznie 452 kandydatów.

- Obserwujemy coraz większe zainteresowanie działaniami społecznymi wśród osób młodych. To trend, który bardzo cieszy, ale co warte podkreślenia jest wypadkową wielu działań. Ilość sposobów wpływania na nasze najbliższe otoczenie rośnie i każdy może znaleźć swoje pole do aktywności. Cieszy nas, że wiele osób wybiera rady dzielnic - ocenia Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. dzielnic.

Wybory w gdyni 31.03.2019. Do rad dzielnicy Orłowo i Babie Doły nie odbędą się głosowania

Pomimo wspomnianego, coraz większego zainteresowania, w przypadku dwóch dzielnic nie uzyskano wymaganej liczby zgłoszeń. Chodzi o Orłowo i Babie Doły, gdzie zarejestrowało się odpowiednio 14 i 13 osób.

Przypomnijmy, że minimalna liczba kandydatów wynosi 15 co oznacza, że w wymienionych dzielnicach nie odbędzie się głosowanie. Wszyscy kandydaci zostaną automatycznie radnymi. Oznacza to, że Babie Doły nie powtórzą rekordu frekwencji z poprzednich wyborów. Wtedy swój głos oddało przeszło 17 procent mieszkańców dzielnicy. Był to dwukrotnie wyższy wynik od średniej frekwencji. W 2015 roku w Gdyni zagłosowało zaledwie 17 tys. mieszkańców.

Wyjątkowe wybory do rad dzielnic w tych miejscach

Tegoroczne wybory będą wyjątkowe zwłaszcza dla mieszkańców Witomina. Podczas piątej sesji Rady Miasta przegłosowano uchwałę dotyczącą połączenia Leśniczówki i Radiostacji. Dzielnica zyskała nowy statut i w najbliższych wyborach wyłoni radnych z jednej listy. Mieszkańcy mają do dyspozycji 24 kandydatów.

Dwie dzielnice, Chylonia i wspomniane, połączone Witomino z racji większych rozmiarów będą reprezentowane przez 21 radnych.