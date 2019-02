Wspólna Przestrzeń – harmonogram 7-9 lutego 2019

Odwiedzających Pasaż Tesco przy ul. Bydgoskiej 135 w Pile w dniu 09.02.2019 w godzinach od 14:00 do 19:00 zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu z Fundacją Pszczoła, która działa na rzecz społeczności na wielu płaszczyznach oraz zajmuje się popularyzacją tematyki pszczelarstwa. Wspólnie z przedstawicielami Fundacji będzie można pomalować prawdziwy ul, nauczyć się jak stworzyć ramkę do pasieki oraz każdy będzie mógł spróbować miodu.