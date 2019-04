Wiosenna Biała Sobota w gdyńskim UCMMIT. Porozmawiaj o szczepieniach przed podróżą!

Biała sobota to inicjatywa, która cyklicznie jest organizowana przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Tym razem, z racji zbliżających się ciepłych dni i początku sezonu turystycznego, temat będzie zdecydowanie wiosenny. Podczas konsultacji lekarze będą informować o odpowiednim przygotowaniu się do podróży do krajów o odmiennym klimacie. Wyprawy w dalekie zakątki świata wymagają bowiem nie tylko spakowania apteczki czy odpowiednich repelentów, ale przede wszystkim wykonania szeregu szczepień. Warto zwrócić uwagę, że na zastosowanie takich działań profilaktycznych potrzeba często czasu i kilku wizyt w przychodni.

Przed każdym szczepieniem pacjent jest również badany i dopiero po konsultacji medycznej specjalista kwalifikuje do wakcynacji. Tym razem będzie można odwiedzić lekarzy zajmujących się medycyną podróży zupełnie za darmo i dowiedzieć się o ważnych krokach przed wyjazdem. Wszystkie szczegółowe informacje, wraz z wykazem szczepień, liczbą dawek i okresem ochronnym zostały zamieszczone również na stronie internetowej UCMMIT.

Konsultacje w ramach „Wiosennej, Białej Soboty” potrwają od godz. 9 do godz.13. Ponadto organizatorzy wydarzenia zapowiadają, że na wszystkich gości będą czekały miłe upominki.