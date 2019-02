Wielkie ciasto na pięciolecie Teatru Gdynia Główna. Artyści bawili się z dziećmi i ich rodzicami [zdjęcia]

Wybór ten nie był oczywiście przypadkowy. Jest to przedstawienie, które zainaugurowało działalność teatru, a stało się to dokładnie 1 lutego 2014 roku. To wówczas właśnie rozpoczęła się barwna historia sceny usytuowanej w podziemiach gdyńskiego dworca.

Ciekawe perypetie młodego Kowalczyka, wykonanego z przyborów kuchennych, zadedykowano najmłodszym widzom. Prodiż, garnki, sitka i inne sprzęty kuchenne, ożyły i upiekły, tym razem urodzinowe, ciasto, w ostatnią niedzielę. Po spektaklu widzowie, w ramach niespodzianki, mogli porozmawiać z artystami.

- Prodiż wyjąłem po dwudziestu latach z piwnicy - powiedział Radosław Smużny, aktor.

A Piotr Srebrowski, reżyser, który zarazem występuje w spektaklu, dodał: „Ciasto jest pieczone według przepisu mojej cioci Wiesi”.

Zapoznał on widzów z recepturą tego słynnego wypieku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Sanepid nie dopatrzył się nieprawidłowości w teatralnej kuchni, także „Wielkie ciasto” można było śmiało spożywać.

Pod koniec spotkania piekarze i cukiernicy mianowali uczestników wydarzenia prawowitymi szefami kuchni. Dzieciom zostały przekazane insygnia kucharskie w postaci drewnianych łyżek. Dyrektor teatru, Ida Bocian, zachęcała, żeby zrobiły z nich kukiełki.

- „Wielkie ciasto” to była nasza pierwsza premiera, z tym, że Teatr Gdynia Główna działał już nieco wcześniej - dodał Grzegorz Kujawiński, rzecznik prasowy placówki. - Zaczęliśmy od tego spektaklu, od tamtego czasu gramy go ponad setny raz. Można było go zobaczyć nie tylko u nas. Zapraszały nas również inne teatry. Były też projekty terenowe. Graliśmy go pod gołym niebem.

Następnym wydarzeniem w ramach obchodów pięciolecia będzie premiera spektaklu „Tchórz! (...Odważna tragikomedia)” w reżyserii Jacka Bały.

- Będzie to pierwsza premiera tego reżysera w naszym teatrze. To początek współpracy z nim, ale nie jego debiut. Jest to nowość, bo przeważnie sięgamy po literaturę. Rzadko wykorzystujemy autorskie teksty. Wiem od Jacka Bały, że będzie chciał wypośrodkować komedię z elementami poważniejszymi - uchyla rąbka tajemnicy Grzegorz Kujawiński.

Po pięciu latach działalności Teatr Gdynia Główna ma się czym pochwalić. Wystawiono ponad dwadzieścia premier, w placówce i poza nią. Liczba wszystkich widowisk liczona jest już w setkach. Teatr odwiedziło też około 70 tysięcy widzów. Jego działalność cały czas się rozwija. Poza wystawianiem spektakli pracownicy teatru zaangażowani są w liczne projekty społeczne i działalność edukacyjną.

- Zorganizowaliśmy cztery edycje letniego festiwalu Teatru Gdynia Główna „Pociąg do miasta” - zaznacza Grzegorz Kujawiński. - W tym roku liczymy na piątą, jubileuszową- edycję. Nasze społeczne działania to między innymi „Gdynia reaktywacja”, czy „Teatr zajechał”. Z projektów edukacyjnych najświeższy to „Teatr studencki” i lekcje teatralne dla szkół. Reszta to działalność teatralna. Mam nadzieję, że te 5 lat to dopiero początek.