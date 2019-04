Wielkanocne ABC. Gdzie do lekarza, w jakie dni sklepy będą zamknięte, jak działa komunikacja?

Pomoc medyczna

Gdy podczas Wielkanocy nagle poczujemy się gorzej, możemy skorzystać ze świątecznej opieki medycznej, która udzielana jest całodobowo w dni wolne od pracy.

- Co ważne, w tym przypadku nie obowiązuje rejonizacja. Przykładowo pacjent z Gdańska, który akurat przebywa z wizytą w Gdyni i poczuje się źle, może się zgłosić do tamtejszej placówki - mówi Mariusz Szymański, rzecznik prasowy pomorskiego oddziału NFZ.

W Trójmieście pomoc w nagłych, ostrych przypadkach znajdziemy m.in. w szpitalach COPERNICUS przy Al. Jana Pawła II 50 oraz przy ul. Powstańców Warszawskich ½, a także w placówkach przy ul. Świętokrzyskiej 4 i Stanisława Lema 21. Mieszkańcy Gdyni powinni się udać do placówki przy ul. Wójta Radtkego 1, Powstania Styczniowego 1 czy przy ul. Białowieskiej 1.

Z kolei w Sopocie nocną i świąteczną opiekę świadczy placówka przy ul. Bolesława Chrobrego 10.

Jeśli zachoruje dziecko, najlepiej zgłosić się do szpitala przy ul. Polanki 119 w Oliwie.

A jeśli ktoś będzie miał pecha i będzie potrzebował pomocy dentystycznej, znajdzie ją w jednej z pięciu placówek.

W Gdańsku przychodnia stomatologiczna znajduje się przy ul. Kazimierza Górskiego 1 (obok AWFiS), w Gdyni przy ul. ul. Żwirki i Wigury 14, w Nowym Dworze Gdańskim przy ul.Dworcowej 23, w Słupsku przy ul. ul.Wiejskiej 27, a w Wejherowie przy ul.10 Lutego 13.

Szczegółowy wykaz placówek znajduje się na stronie www.nfz-gdansk.pl

Godziny otwarcia sklepów

W okresie świątecznym zmienią się godziny otwarcia sklepów. Pamiętajmy więc, by zrobić zakupy odpowiednio wcześniej. W sobotę sklepy będą czynne krócej niż zazwyczaj. Najkrócej, bo do godz. 12.30 będzie można kupić produkty w Lidlu. Markety sieci takich jak Biedronka, Carrefour, Tesco czy Auchan będą czynne do godz. 13. Placówki sieci Żabka mają zostać zamknięte o godz. 14, ale ostateczna decyzja należy do franczyzobiorców.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, w pierwszy i drugi dzień świąt (niedziela i poniedziałek) większość sklepów będzie nieczynna. Otwarte mogą być sklepy sieci Żabka czy małe punkty osiedlowe - pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel.

W czasie świąt czynne będą stacje benzynowe.

Komunikacja miejska

TUTAJ znajdziesz szczegóły!

Śniadania wielkanocne dla samotnych i potrzebujących

Osoby, które czuja się samotne, są bezdomne, potrzebują pomocy, mogą wziąć udział w śniadaniach wielkanocnych organizowanych w wielu miastach.

I tak w Gdańsku w Wielką Sobotę o godz. 12 tradycyjnie już na Targu Węglowym odbędzie się śniadanie wielkanocne.

Dzień później – w niedzielę od godz. 7.40 do 10.40 również w Gdańsku, przy dworcu PKP odbędzie się śniadanie organizowane przez młodych ludzi z gdańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Górka”.

- W Święta Wielkanocne nikt nie powinien być sam. Świętujmy wspólnie – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

I zachęca do przyjścia w niedzielę 21 kwietnia o godz. 8 do dolnego kościoła oo. Franciszkanów. Gdyńskie śniadanie wielkanocne dla samotnych i potrzebujących to już tradycja. We wspólnym świętowaniu uczestniczy zwykle blisko 1000 osób, ale miejsca nie zabraknie dla nikogo. Na wielkanocnym stole pojawią się tradycyjne świąteczne potrawy.

Również w niedzielę o godz. 15 w Sopocie na placu przed kościołem św. Jerzego rozpocznie się akcja Wielkanocna Zupa na Monciaku. Organizatorzy apelują, by przynieść dania ze swojego świątecznego stołu I podzielić się nimi z biednymi i bezdomnymi.