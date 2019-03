Wielkanoc 2019. Kiedy Święta Wielkanocne wypadają w tym roku?

TRIDUUM PASCHALNE 2019. KIEDY ZACZYNA SIĘ WIELKI TYDZIEŃ?

Triduum Paschalne to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików. Słowo triduum oznacza dokładnie "trzy dni". Zawierają się w nich trzy fazy odkupienia: ostatnia wieczerza, śmierć Chrystusa na krzyżu, złożenie w grobie i cud zmartwychwstania.

W tym roku Triduum Paschalne wypada w następujące dni:

Wielki Czwartek - 18.04.2019 r.

Wielki Piątek - 19.04.2019 r.

Wielka Sobota - 20.04.2019 r.

WIELKANOC 2019. Kiedy wypadają Święta Wielkanocne 2019?

NIEDZIELA WIELKANOCNA I PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 2019

Niedziela Wielkanocna - 21.04.2019 r.

Lany Poniedziałek - 22.04.2019 r.

W Niedzielę Wielkanocną o świcie z wielu kościołów w Polsce wyrusza procesja rezurekcyjna. Towarzyszy jej głośne bicie dzwonów, oznajmiające, że Chrystus zmartwychwstał. Kontynuacją procesji jest msza rezurekcyjna, podczas której rozbrzmiewa radosne alleluja. W tym roku Niedziela Wielkanocna wypada 21 kwietnia.

Poniedziałek Wielkanocny, czyli drugi dzień świąt Wielkanocy, to dzień wolny od pracy. Oczywiście jest to tradycyjny Lany Poniedziałek w którym nie może zabraknąć polewania wodą innych osób. Tradycją nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, mających związek z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i zdolnością ziemi do obradzania.

Wielkanoc 2019 plus majówka 2019, czyli bardzo długi weekend!

W tym roku Wielkanoc wypada późno, bo w drugiej połowie kwietnia. To doskonała okazja, aby wziąć urlop i wyjechać na dłuższy odpoczynek wielkanocno-majówkowy! Można mieć aż dwa tygodnie wolnego, biorąc 7 dni urlopu!

