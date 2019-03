Więcej pieniędzy na endoprotezy i opiekę psychiatryczną na Pomorzu

Do 11 pomorskich szpitali w których funkcjonują oddziały ortopedii trafi w tym roku dodatkowo prawie 10 milionów złotych na operacje wszczepienia endoprotez stawów biodrowego i kolanowego. To efekt zmiany planu finansowego NFZ na 2019 r. o którą do ministrów: zdrowia oraz finansów wnioskował prezes Andrzej Jacyna.

W sumie świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną zwiększone o łączną kwotę 680 000 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ. 240 000 tyś zł z tej kwoty NFZ przeznaczył na kontynuację procesu zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na operacje endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego.

Dodatkowe 10 mln zł dla pomorskiej ortopedii pozwoli na wykonanie dodatkowo około 670 operacji wymiany stawów biodrowych i kolanowych. Wstępny plan finansowy pomorskiego Funduszu zakładał przeznaczenie na ten cel w 2019 roku ponad 40 milionów złotych.

Warto też wiedzieć, że Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zapłacił wcześniej za wszystkie tego typu operacje wykonane w 2018 roku, łącznie z zabiegami wykraczającymi poza finansowy zakres zawartych umów.