Wichura na Pomorzu. Polscy Łowcy Burz alarmują. Noc z piątku na sobotę będzie wietrzna: ponad 100 km/h. Prognoza na weekend 15 - 17.03.

Znad Szwecji w kierunku Bułgarii przemieszcza się niż Heinz. Do Polski przyniesie silny wiatr, który w porywach może osiągać nad morzem prędkość nawet 110 kilometrów na godzinę. W ciągu najbliższej doby wietrznie będzie w większości kraju.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Do Polski zbliża się silny, porwisty wiatr i duże opady deszczu.

- pomorskim - w powiatach słupskim i Słupsk, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 45 do 60 km/h, w porywach miejscami do 100 km/h. Alerty obowiązują między godz. 22 w piątek a godz. 7 w sobotę.

- zachodniopomorskim - w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego, zachodniego i północno-zachodniego wiatru o średniej prędkości od 50 do 65 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 19 w piątek i będą ważne do godz. 6 w sobotę;

Ostrzeżenia IMGW - I stopnia dla 14 województw:

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej zdecydował o wydaniu żółtych alarmów dla 14 województw:

- zachodniopomorskie - gdzie ostrzeżenia obowiązują we wszystkich powiatach, z wyłączeniem powiatów nadmorskich. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 90 km/h z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia będą ważne między godz. 20 w piątek a 6 w sobotę;

- pomorskie - z wyłączeniem powiatów Słupsk i słupskiego. Na terenie województwa przewiduje się wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach miejscami do 90 km/h. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 22 w piątek do godz. 8 w sobotę;

- lubuskie i wielkopolskie - synoptycy prognozują wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 90 km/h. Alerty obowiązują od godz. 20, do godz. 6 (w woj. lubuskim) lub 9 (w woj. wielkopolskim) w sobotę;

- kujawsko-pomorskie - wystąpi silny wiatr o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach miejscami do 90 km/h z zachodu. Ostrzeżenia będą ważne od godz. 22 w piątek do godz. 8 w sobotę;

- mazowieckie - przewiduje się tu wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 25 do 30 km/h, w porywach miejscami do około 80 km/h. Alerty wejdą w życie o północy i będą ważne do godz. 12 w sobotę;

- lubelskie - synoptycy prognozują wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 25 do 30 km/h, w porywach miejscami do około 80 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywać między godz. 1 a godz. 13 w sobotę;

- podkarpackie - pojawi się zachodni wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h. Alerty będą ważne od godz. 1 do godz. 16 w sobotę;

- świętokrzyskie, małopolskie i śląskie - przewiduje się wystąpienie zachodniego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h. Alerty obowiązują między godz. 23 w piątek a 13 w sobotę;

- opolskie - zagrożeniem będzie silny, zachodni wiatr o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 85 km/h. Alerty wejdą w życie o godz. 21 w piątek i stracą ważność o godz. 11 w sobotę;

- podkarpackie - prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje między godz. 19 w piątek a godz. 10 w sobotę.

Polscy Łowcy Burz alarmują. Nadciąga wichura

Noc z piątku na sobotę będzie wietrzna - ponad 100 km/h.

