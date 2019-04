Wichura na Pomorzu 23.04.2019. Drzewo spadło na busa. Zerwane dachy

Silny wiatr wiejący we wtorek 23.04.2019 na Pomorzu łamie drzewa i konary, uszkadza dachy. Od rana do godz. 16 strażacy interweniowali już ponad 300 razy. Między Przechlewem a Rzeczenicą (powiat człuchowski) drzewo spadło na samochód przewożący osoby niepełnosprawne. Doszło tez do pożarów. Strażacy apelują o ostrożność i rozwagę.