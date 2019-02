Wernisaż wystawy „Na styku morza i lądu" w Galerii Klif w Gdyni. Ekspozycja upamiętnia nadanie Gdyni praw miejskich

Sztuka w centrum handlowym. 10 prac wykonanych przez współczesnych polskich artystów można obejrzeć w Galerii Klif w Gdyni

W styczniu w Galerii Klif można inspirować się sztuką. Kilkanaście prac wyeksponowanych na specjalnie przygotowanych ścianach to swobodny dostęp do relaksującej strefy ART. Prace można oglądać do końca stycznia na poziomie 0.