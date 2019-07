Ważniejszy jest indywidualizm czy dobro wspólne? Festiwal Gdynia Design Days nauczy nas projektowania

Trwają zapisy do Gdynia Baltic Challenge by AquaWave w Gdyni

Trwają już zapisy do drugiej edycji zawodów Gdynia Baltic Challenge by AquaWave. Wyścig pływacki odbędzie się 1 września i warto się spieszyć ze zgłoszeniami do niego, bowiem liczba miejsc jest ograniczona.