WASZYM OKIEM. Rower MEVO - jak korzystać? Instrukcja obsługi systemu i opinie użytkowników po uruchomieniu MEVO. Jak pierwsze testy?

26 oficjalnie ruszył system MEVO. Chętnych do przetestowania było mnóstwo, chociaż flota jest dostępna dopiero w 30%. Na co zwrócono uwagę? Otóż biznesowe centrum miasta, które mieści się w Oliwie, okazało się być tym, gdzie znalazła się spora część gdańskich rowerów. Zabrakło miejsca na stacji, więc wiele z nich stało obok, podczas gdy okoliczne były puste. Oznacza to, że pracownicy biurowców chętnie korzystaliby z takiej formy komunikacji - jednak wiele wskazuje na to, że nawet jeśli przyjadą rowerami do pracy, mogą już nimi nie wrócić.

Pomorzanie z niecierpliwością wyglądali rowerów miejskich - dzięki nim łatwo dostać się do pracy, szkoły, na uczelnię, a duża ilość stacji pozwala sprawnie wypożyczyć i odstawić je w strategicznych miejscach w mieście. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą wybrać ekologiczną alternatywę dla autobusu czy tramwaju. Plusy roweru metropolitalnego można mnożyć - po jego uruchomieniu przyszedł jednak czas na zderzenie się z rzeczywistością. Testy trwały długo. Na wykonawcę nałożono już kary za opóźnienia, o czym przeczytacie tutaj.

Aleksandra, która przetestowała rower, zwraca uwagę na... wagę. Otóż dla niektórych osób faktycznie może być on ciężki. Nie tyle w kwestii jazdy, dzięki silnikowi elektrycznemu, ale chociażby podczas wnoszenia go po schodach.

Nasza reporterka, Natalia tak pisze o rowerze Mevo: - Sam przejazd oceniam jednak jako wyśmienity: jednoślad spełnił oczekiwania. Na prostej drodze poruszał się dość szybko i bardzo przyjemnie. Jednak i tutaj dał o sobie znać jego ciężar, odczuwalny zwłaszcza podczas przepisowego przeprowadzania przez przejścia dla pieszych.

Tak Paweł opisuje swoje przygody: - Na wszystkich napotkanych stacjach stały rowery. Pierwszy, który wypożyczyłem wyglądał co prawda na intensywnie wcześniej już użytkowany bo trochę był już pobijany i miał skręconą kierownicę, ale nic co trwale uniemożliwiało by mi kontynuowanie jazdy. Co prawda aby wypożyczyć rower trzeba było mieć z nim kontakt wizualny bo na mapce nie widać jeszcze rowerów to jednak system częściowo działa. Rower którym jechałem pojawił się na mapce dopiero po odstawieniu go na stacji więc teraz go już widać, ale generalnie jeśli ktoś planuje przejażdżkę niech niech nie zraża się, że nie ma ich na mapie tylko idzie do najbliższej stacji i bierze.

Artur ocenia tak "Fajna sprawa. Zamiast busem czy odpalać auto można się przejechać. Czysta przyjemność. Czuć wspomaganie na prostej i pod górę. Mi się podobało".

Warto zaznaczyć, że możemy też zarobić z rowerem MEVO. Premiowany jest każdy zwrot do stacji roweru, który znajduje się poza nią i stamtąd go zabraliśmy. Za każdy taki zwrot na nasze konto wpływa 2 zł. Na co zwracają uwagę pierwsi użytkownicy, to niestety, mała ilość rowerów - niektóre stacje są puste, a z niektórych, nawet jeśli fizycznie się tam znajdują i tak możemy ich nie wypożyczyć, bo mogą być zarezerwowane. Trzeba więc na bieżąco kontrolować sytuację za pomocą aplikacji.

Problem napotkano też przy pozycjonowaniu GPS - rower znajdował się na stacji, ale system i tak naliczał karę 3 zł tak, jakby był postawiony poza nią.

Trzeba jednak przyznać, że mimo małych problemów, większość recenzji jest pozytywna. Stacji w Trójmieście jest dużo, a przy ładnej pogodzie chętnych do jazdy rowerem jest sporo. Fakt, że w Oliwie pod biurowcami zaparkowanych jest mnóstwo rowerów MEVO oznacza tylko, że ta inwestycja naprawdę była potrzebna i gdy cała flota rowerów znajdzie się już w użytku, coraz więcej osób będzie wybierało ten rodzaj przemieszczania się dla wygody, zdrowia i możliwości.