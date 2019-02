Walentynki 2019. Życzenia na walentynki 2019. Wierszyki, rymowanki

Walentynki 2019. Święto zakochanych zawsze przypada 14 lutego. Wszędzie pojawia się wtedy serduszkowy motyw, od którego trudno uciec. Promocje w sklepach, specjalne rabaty na walentynki, wypieki w kształcie serca - wszystko przypomina nam o tym święcie. Nie zapomnijcie swoim Walentynkom złożyć życzeń. Podpowiadamy, jakie życzenia można wpisać na kartkę walentynkową lub wysłać SMS-em. Sprawdźcie życzenia walentynkowe 2019.

WALENTYNKI 2018. Życzenia na walentynki 2019 Czy pozwolisz,

że Ci powiem

w wielkim skrócie i milczeniu,

że ci oddam i otworze

w ciszy, serce

w potoków lśnieniu

słowa dwa, przez sen porwane

przez noc ukryte

przez czas schwytane

słowa dwa, co brzmią jak śpiew

dwa proste słowa

Kocham Cię! ... Moja Walentynko,

powiem Ci coś w sekrecie:

tak jak ja Cię kocham,

nie kocha Cię nikt na świecie. ... Tu Twój Walentynek.

Przypominam Ci, na wypadek

gdybyś zapomniała, że za mną szalejesz,

świata poza mną nie widzisz

i spać przeze mnie nie możesz. ... Raz tylko człowiek kocha prawdziwie,

Raz tylko serce miłością tchnie,

Na tej przecudnej świata dolinie,

Raz tylko w życiu, więcej nie. Myślisz - jestem starą kobietą; myślę - jesteś podporą;

myślisz - nie mam siły; myślę - udźwigniesz cały świat;

myślisz - życie za mną; myślę - zawsze ja z Tobą, Ty ze mną

I niech tak zostanie przez tysiące lat. Kochać to nie znaczy tylko wzdychać, marzyć,

Kochać to nie znaczy wiecznie o kimś śnić,

Kochać to znaczy komuś zawierzyć,

Kochać to znaczy dla kogoś żyć! Miłość, to znaczy, że jesteś przy mnie,

miłość, to znaczy, że o mnie myślisz,

miłość to sprawi, że mi się przyśnisz...

miłość - cóż może być piękniejszego,

niż nas dwoje w Dzień Walentego. Chcę być Twoim czarodziejem,

zaczaruję nasz wspólny świat,

Ty będziesz moją królową,

a ja Twoim królem,

każda droga będzie tęczą,

a każdy dzień – niebem. [g]9364154 [/g]

Zobacz: Kolacja, kwiaty i... po prostu miłość. Tak sportowcy świętowali międzynarodowy dzień zakochanych

To jest hit walentynkowy! Zobacz wideo: Oświadczyny w Kauflandzie w Kwidzynie! Wierszyki na walentynki 2019. Życzenia walentynkowe, SMS-y: krótkie i proste wierszyki Są ludzie, których potrzebuję.

Są ludzie, których kocham.

I są ludzie tak jak Ty,

których się potrzebuje,

bo się ich tak bardzo kocha.

Kocham Cię - Twoje oczy.

Kocham uśmiech Twój uroczy.

Kocham serce Twe najmilsze,

które memu jest najbliższe. ... Chciałbym Ci dzisiaj pieśń podarować,

taką by zawsze przy Tobie była.

Nuty i słowa cudowne dobrać,

byś jej słuchając swobodniej żyła.

Chciałbym Ci dzisiaj taniec darować,

najcudowniejszy, jaki znać mogę,

byś w takt muzyki wirując śmiało,

zawsze gubiła smutki i trwogę. ... Moje serce cicho puka,

moje oko Ciebie szuka,

moje usta szepcą skromnie:

jeśli kochasz - napisz do mnie.

Twoja Walentynka WALENTYNKI 2018. Filmy romantyczne, piosenki miłosne:

Życzenia walentynkowe 2018 Kiedy Ciebie zobaczyłam,

to o tobie tylko śniłam.

Twoja postać, choć nieśmiała,

bardzo mi się spodobała.

Twoje usta, oczy

mają w sobie urok mocy.

Może bzdury napisałam,

lecz się w tobie zakochałam. ... W ten dzień sławny, w dzień miłości,

racz w mym sercu dziś zagościć,

bo ja wyznać Tobie chcę,

że tak mocno kocham Cię.

Może kiedyś w mych ramionach,

może kiedyś, w któryś dzień,

zauważysz moją miłość

i pokochasz także mnie. ... Zbyt się krępuje, by Ci powiedzieć,

jakie uczucie w mym sercu tkwi.

Jednakże pewną rzecz musisz wiedzieć;

bez Ciebie szare są wszystkie dni.

Jeśli nie zwrócisz na mnie uwagi,

to moje życie nie zmieni się.

Może mi starczy kiedyś odwagi,

by Ci oznajmić, że kocham Cię. Zobacz: Kolacja, kwiaty i... po prostu miłość. Tak sportowcy świętowali międzynarodowy dzień zakochanych

Wierszyki, wiersze na walentynki Znam Cię już wieki całe

Myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.

W każdy zmierzch i noc czekam

Może przyjdziesz, może zjawisz się

A jeśli nie to sam Ci powiem,

Że myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.

Rzecz tylko w tym, że ja nie wiem

Kim dla Ciebie jestem ... ... Miłość to znaczy, że jesteś przy mnie.

Miłość to znaczy, że o mnie myślisz.

Miłość to sprawi, że mi się przyśnisz.

Miłość – cóż może być piękniejszego

niż nas dwoje w dzień świętego Walentego?! ... Chce żeby Twoje oczy w moje patrzyły,

żeby Twoje usta z mymi się złączyły,

żeby moje serce tylko dla Tobie biło

i chcę żeby nas na świecie tylko dwoje było! Najlepsze życzenia na walentynki Chciałabym Ci dać wiosenne zorze.

Szkatułkę szczęścia, wiatru śpiew.

Majowy księżyc, groźne morze,

Zimą słowików śpiew.

Chciałabym Ci dać świat Twoich marzeń,

Jak kwiatów polnych błękit snów,

I moje serce przyjmij w darze.

W miłości, której brak mi już słów. ... Te życzenia Ci przesyła

Walentynka bardzo miła.

W dniu tak pięknym i wspaniałym,

życzę Tobie sercem całym

dużo szczęścia, namiętności

oraz niekończącej się miłości. ... Wierząc że jesteś tą osobą,

chciałbym każdą chwilę spędzać z Tobą,

w Twych objęciach kłaść się spać,

razem z Tobą rano wstać,

obok Ciebie zawsze być,

właśnie z Tobą pragnę żyć! Zobacz: Kolacja, kwiaty i... po prostu miłość. Tak sportowcy świętowali międzynarodowy dzień zakochanych