W szkołach na Pomorzu trwa referendum strajkowe. W większości szkół nauczyciele chcą strajkować

Sytuację podgrzewają niefortunne wypowiedzi polityków. Najpierw zabłysnął Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.

- Nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie. W związku z tym także te transfery, które są dzisiaj dokonywane, na przykład dla rodzin polskich, jak 500+, to też dotyczy nauczycieli - stwierdził na antenie radiowej Trójki.

Oliwy do ognia dolały wyliczenia posła Marka Suskiego. - Posłowie mają 8 tys. zł brutto pensji podstawowej, więc jeśli nauczyciel dyplomowany ma z kawałkiem 5 tys. zł brutto, to jest to nieduża różnica między posłem a nauczycielem - powiedział.

- Trudno komentować te nieprzychylne wypowiedzi. Działamy zgodnie z przepisami prawa. Niestety, nikt nie chce z nami rozmawiać - ani minister edukacji, ani premier Mateusz Morawiecki - komentuje Danuta Stępniewska z ZNP w Nowym Dworze Gdańskim.

Burmistrz egzaminator?

Jeśli dojdzie do nauczycielskiego strajku, Piotr Zabrocki, burmistrz Czarnego, zapowiada, że weźmie urlop w urzędzie i… będzie egzaminował uczniów. Wiele wskazuje na to, że będzie miał okazję do tego, aby się wykazać w tej roli. W szkole w Czarnem 91 procent głosujących nauczycieli opowiedziało się za przyłączeniem do ogólnopolskiego strajku. W placówce zatrudnionych jest 93 nauczycieli, w referendum wzięło udział 67 z nich. Głosy za protestem oddało 61 z głosujących.

Bardzo poważnie przygotowujemy się do strajku - mówi Piotr Zabrocki, który z wykształcenia jest nauczycielem języka polskiego. - Wygląda na to, że żadna ze stron się nie ugnie. Dla nas najważniejsze jest dobro dzieci. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że nie napiszą egzaminu. Ponieważ ja jestem nauczycielem i mam uprawnienia do egzaminowania, zamierzam z nich skorzystać.

Burmistrz musi sprawdzić jedynie, czy przez nieco ponad 4 lata, gdy sprawuje urząd, uprawnienia nie wygasły. Jeśli nie, zapowiada swój aktywny udział w sprawdzaniu wiedzy.

