W środę w Gdyni rusza 16. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity

Impreza rozpocznie się już w środę w Gdyńskim Centrum Filmowym, a miłośnicy kina będą mogli przez przeszło tydzień uczestniczyć nie tylko w projekcjach kina dokumentalnego, ale także brać udział w prelekcjach i spotkaniach dyskusyjnych.

W festiwalowym repertuarze pojawią się znani i cenieni twórcy jak Peter Jackson czy Werner Herzog, jednak nie zabraknie także i młodych twórców. Wśród nich znalazła się Anna Eborn, która zaprezentuje swój najnowszy film "Transnitria" opowiadający historię mieszkańców żyjących w regionie Nadniestrza.

- W ich relacjach odbija się skomplikowana przeszłość i teraźniejszość państwa, które ogłosiło niepodległość po upadku Związku Radzieckiego, ale do dziś pozostaje państwem nieuznawanym - zdradził Przemek Rydzewski, organizator festiwalu.

Annę Eborn będzie można spotkać podczas prelekcji autorskich, których łącznie zaplanowano aż 18. Oprócz tego organizatorzy zapowiedzieli przeprowadzenie debat, dyskusji, a także specjalnej Akademii Dokumentalnej, podczas której uczestniczy zostaną wtajemniczeni w warsztat tego gatunku filmowego. Jak co roku zostanie również przyznana Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni. Tym razem o trofeum powalczy 13 reżyserów.

Warto podkreślić, że Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity odbywa się równolegle w sześciu miastach: w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Bydgoszczy, Lublinie i właśnie w Gdyni.

- To do Gdyni i Trójmiasta należą wszelkie rekordy, podczas ubiegłorocznej edycji na festiwalowe filmy wybrało się tu o 63 procent więcej widzów niż rok wcześniej. To zachęca, by robić jeszcze więcej i jeszcze ciekawiej! I w tym roku zaprezentujemy kino dokumentalne najwyższej próby – filmy dające do myślenia, nakręcone w najnowszej technologii, które w niczym nie ustępują filmom fabularnym pod względem jakości zdjęć, montażu i dźwięku - powiedział Artur Liebhart, dyrektor festiwalu i dodał - Pokażemy premierowo w Gdyni najnowsze filmy rodzimej produkcji, które zdążyły już podbić prestiżowe festiwale międzynarodowe (jak choćby IDFA w Amsterdamie), gdzie zdobyły liczne nagrody, a w renomowanych mediach (branżowych i nie tylko) pojawiły się o nich entuzjastyczne recenzje.