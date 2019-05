W najbliższą sobotę w Gdyni wypowiedzą się specjaliści z zakresu naturalnego karmienia piesią. To już piąta edycja Konferencji Laktacyjnej!

W najbliższą sobotę, 18 maja odbędzie się kolejna, piąta edycja Konferencji Laktacyjnej, która kompleksowo zmierzy się z zagadnieniem naturalnego karmienia. W gdyńskim Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym wystąpią zarówno lekarze, terapeuci i położne, jak i rodzice - praktycy oraz pedagodzy.

- Tematyka związana z laktacją będzie przewodnim nurtem, ale nie zabraknie na niej również tematów pobocznych, choć ściśle związanych z kobietą ciężarną czy mamą karmiącą. Pełną gamę zagadnień stanowić będą wątki dotyczące mikrobiomu, porodów domowych, zdrowia fizycznego i psychicznego kobiety ciężarnej, karmiącej jak i tej będącej niedługo po porodzie z uwzględnieniem problemów uroginekologicznych w okresie połogu i tuż po nim. Wśród paneli tematycznych znajdziemy również takie, które poruszą zagadnienia z dziedziny alergologii czy logopedii w kontekście karmienia piersią - informują organizatorzy.

Obecnie w społeczeństwie zwiększa się świadomość dotycząca potrzeby naturalnego karmienia, która przyczynia się do większej odporności noworodka, a także sprzyja relacjom między matką a dzieckiem. Same oddziały położnicze wprowadziły również znaczące zmiany związane z edukacją w temacie laktacji. Proces karmienia nie zawsze przebiega jednak bez problemów i wątpliwości. Dlatego organizatorzy postanowili podejść do zagadnień laktacji w sposób holistyczny i zwrócić uwagę na aspekty zdrowotne, biologiczne, a także społeczne oraz psychologiczne. Ciekawostką jest również zaplanowanie panelu, który jest dedykowany tylko dla ojców.