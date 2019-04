W Gdyni testy gimnazjalne odbędą się mimo strajku

Strajk nauczycieli trwa nieprzerwanie od poniedziałku. Rodzice w przeważającej większości zdecydowali się nie przyprowadzać swoich pociech do szkół. W środę rozpoczynają się jednak egzaminy gimnazjalne, do których młodzież przygotowywała się od początku roku. Dyrektorzy placówek edukacyjnych od poniedziałku z niepokojem przyglądali się rozwojowi wypadków, bowiem są zobowiązani do przeprowadzenia testów nawet w obecnej sytuacji.

Miasto otrzymało zapewnienie od dyrektorów 22 placówek, że egzamin odbędzie się w terminie.

Chodzi o następujące placówki: SP 8, SP 11, SP 12, SP 26, SP 31, SP 40, SP 43, SP 44, SP 48, SP 51, SP 52, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSSO, ZSO 1, ZSO 2, ZSO 5, ZSO 6, ZSO 7, ZSS 17, XVII LO.

Egzaminy potrwają do piątku, ponieważ są podzielone na trzy części: humanistyczną, matematyczno - przyrodniczą i językową.

- Mimo iż obowiązek organizacji i przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych spoczywa na Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, my jako samorząd staramy się wspierać naszych dyrektorów, żeby egzaminy odbyły się zgodnie z planem - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Czy faktycznie uda się bez większych przeszkód przeprowadzić testy we wszystkich trzecich klasach przekonamy się dopiero jutro.