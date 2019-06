W Gdyni rozmawiali o polsko - bawarskiej współpracy gospodarczej

W środę, 5 czerwca w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii odbyło sie spotkanie pomorskich i niemieckich przedsiębiorców. Był to element czterodniowej wizyty bawarskich polityków i biznesmenów, którzy przyjechali do Polski, aby wymienić się doświadczeniami i zacieśnić współpracę. Delegacja została podzielona na część polityczną i gospodarczą. Natomiast tematem dzisiejszego spotkania był przemysł 4.0. Pojęcie to powstało podczas targów w Hanowerze i oznacza czwartą rewolucję przemysłową opartą na cyfryzacji i globalnej wymiany danych.

- Czasy zmieniają się w sposób dynamiczny, a obecnie jesteśmy w punkcie, w którym cyfryzacja to konieczność, tak jak dalsze pogłębianie kontaktów międzynarodowych. Warto podkreślić, że z jednej strony rywalizujemy, a z drugiej współpracujemy - powiedział Hubert Aiwanger, wicepremier Bawarii i minister Gospodarki, Rozwoju i Energii i odniósł się do obchodów 30. rocznicy częściowowolnych wyborów - Cieszymy się, że razem możemy rozwijać się w duchu wolności i kształtować rzeczywistość. To co wydarzyło się 30 lat temu to wspaniały sygnał do rozwoju.

Warto podkreślić, że Niemcy są największym odbiorcą towarów eksportowych z Pomorza. Na kolejnych miejscach tego zestawienia znalazły się Holandia i Norwergia. Przedstawiciele pomorskiego samorzadu podkreślili, że do naszych zachodnich sąsiadów eksportujemy między innymi jednostki pływające, aparaturę odbiorczą dla telewizji czy maszyny i urządzenia mechaniczne. Ubiegłoroczna wartość eksportu naszego województwa wyniosła 11,2 mld euro. Z kolei wartość importu sięga 14,4 mld euro.