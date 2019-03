W Gdyni na ul. 10 lutego znaleziono pieniądze. Policja poszukuje właściciela

We wtorek (05.03.2019 r.) do Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zgłosił się się uczciwy znalazca pieniędzy. Przekazał funkcjonariuszom wartościowe znalezisko, informując, że znalazł na ul. 10 Lutego w Gdyni. Policjanci poszukują właściciela, prosząc, by po zgubę zgłosił się w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni.

"Postawa znalazcy zasługuje na szczególną pochwałę i mamy nadzieję, że większość z nas w tych okolicznościach postąpiłoby podobnie" - komentują tę sytuację policjanci.

