W Gdyni i Sopocie testują autobus na prąd. To jeden z najnowocześniejszych tego typu pojazdów na świecie ZDJĘCIA

Pojazd, który wyruszył na gdyńskie ulice, to Solaris Urbino 12 electric. To cacko techniki uzyskało tytuł najlepszego autobusu w 2017 roku podczas targów w Hanowerze. Była to drobna sensacja, gdyż po raz pierwszy ten zaszczytny laur przyznano polskiemu producentowi.

Autobus trafił do Gdyni prosto z fabryki Solarisa. Jak zapewnia jego producent, jest w stanie na jednym ładowaniu przejechać około dwustu kilometrów. Pojazd obecnie testowany jest na pospiesznej linii S. Oznacza to, że obejrzeć go mogą a także wybrać się nim w trasę także mieszkańcy Sopotu. Trasa tej linii wiedzie właśnie z kurortu do gdyńskiej dzielnicy Pustki Cisowskie. Wkrótce jednak pojazd będzie można spotkać na nowej linii trolejbusowej 34 z Węzła Franciszki Cegielskiej w Śródmieściu do Demptowa.