W Galerii Klif otwarto wystawę o życiu towarzyskim na gdyńskiej plaży w latach 20. i 30. ZDJĘCIA

Wystawę będzie można podziwiać przez całe lato. To parędziesiąt fotografii, które przeniosą nas w czasie do okresu, kiedy Gdynia była jednym z najmłodszych miast w Polsce i jej morską stolicą.

- To doskonały przykład tego, jak kultura i biznes mogą działać razem - mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

- W dodatku w przestrzeni miasta, w taki sposób, że jest to z pożytkiem dla wszystkich. Wystawa jest niezwykle ciekawa, życzę wszystkim fantastycznych wrażeń.

Jak zaznaczali organizatorzy, równie silnie starano się promować słowo pisane. Na otwarcie wystawy zaproszono znaną gdyńską pisarkę, Małgorzatę Sokołowską. Autorka opowiadała o swojej najnowszej książce “Kobiety w Gdyni. Kapelusik z piórkiem”, w której opisuje działalność przedwojennych mieszkanek miasta. - Chciałam podziękować Klifowi, za to, że wpisuje się w rolę mecenasa historii miasta - podkreślała Małgorzata Sokołowska. - Niezwykle ciężko pracowałam nad tą książką. Niektóre z bohaterek udało mi się wyciągnąć z niebytu. Jest ich ponad 400. To kobiety, które prowadziły własne firmy, były architektami, śpiewaczkami, ale były też złodziejkami. To bardzo szeroka gama różnych pań, które to miasto tworzyły.