VI Gala Ladies in RED w Gdyni. Pacjentki onkologiczne na wybiegu podczas wyjątkowego pokazu mody [zdjęcia]

W niedzielę, 31 marca w gdyńskim hotelu Courtyard by Marriot odbyła się VI Gala Ladies in RED pod hasłem "Onkokobieta". Wydarzenie zostało uświetnione przez niezwykły pokaz mody , podczas którego pacjentki onkologiczne Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni zaprezentowały nowe trendy w modzie. Kobiety wygrały batalię o swoje zdrowie i teraz chciały pokazać z jednej strony siłę i determinację, a z drugiej przekazać wsparcie osobom walczącym z chorobą nowotworową.

- Ważna jest wiara w to, że się uda z tego wyjść. Nie jest to łatwe zadanie. Dziś zobaczą państwo, jakie jesteśmy silne, ale to jest bardzo trudne zadanie. Wiara w Boga, wiara w to, że się po prostu uda wyzdrowieć i fantastyczny personel gdyńskiego szpitala. Udało się i jestem - powiedziała Pani Emilia.

Kolejne modelki zwracały uwagę na odwagę, determinację i optymizm, a także fakt, że czasem cuda się po prostu zdarzają. Natomiast choroba zupełnie zmienia podejście do spraw bieżących i dotychczasowych działań.

- Choroba nauczyła mnie pokory. Wszyscy wychodzimy z różnymi planami, a nagle się okazuje, że trzeba je zmienić. Teraz w pełni rozumiem powiedzenie: jeżeli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to opowiedz mu o swoich planach. Trzeba się zdystansować do tego, co dzieje się wokół i przestawić się na ewangeliczne życie z dnia na dzień - powiedziała pani Grażyna.

Czytaj również: Z rakiem można wygrać. Ladies in Red - niezwykły pokaz mody w Gdyni

Po pokazie na scenie pojawiła się dr Iwona Mendelewicz, szefowa oddziału onkologii klinicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, która zainspirowała pacjentki do wyjścia na wybieg.

- Wszystkie Panie są niezwykle dzielne i waleczne. Nigdy nie pokazywały po sobie, że jest źle, albo że są zmęczone. Dzięki temu moja praca ma sens. Kiedy je spotykam i muszę przekazać trudne informacje, to nie zawsze są gotowe. Jednak wiem, że kiedy wspólnie pracujemy nad wyleczeniem i dziewczyny mówią, że damy radę, to damy radę. To jest dla mnie cały sens także tego spotkania - przyznała dr Mendelewicz.

W drugiej części gali odbyło się losowanie nagród. Uczestnicy mieli możliwość wygrania specjalnych voucherów z wejściami do teatru, opery, restauracji czy wzięcia udziału w warsztatach florystycznych. Nie zabrakło również części artystycznej. Widownia mogła podziwiać autorski recital w wykonaniu Sandry Brucheiser, aktorki Teatru Muzycznego, absolwentki Akademii Muzycznej.

Co ciekawe, zarówno projekt "LADIES in RED", jak i Szpitale Pomorskie, a więc organizatorzy wydarzenia, świętują właśnie dwulecie istnienia. Pomysłodawcy podkreślili, że gala ma symboliczny charakter także w kontekście dalszej, wspólnej współpracy.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: