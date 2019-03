ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA LASÓW PAŃSTWOWYCH W LĘBORKU

UL. WOJSKA POLSKIEGO 25, 84-300 LĘBORK

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

Samochód osobowy: SUZUKI GRAND VITARA, silnik 2,4 PB/169 KM, nr rej. GLE HU33 , rok produkcji 2011, przebieg 196 tys. km, cena wywoławcza 40.800,00zł brutto

Przetarg ustny- licytacja odbędzie się dnia 02.04.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zakładu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Zakładu w wysokości 4.080,00 zł , najpóźniej do dnia 02.04.2019 r. do godz. 10.00

Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium wpłacone przez osobę lub firmę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia samochodu, zaś pozostałym uczestnikom zwracane jest niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

W razie uchylania się osoby ustalonej jako nabywca od podpisania umowy wadium ulega przepadkowi.

Przedmiot sprzedaży można oglądać w dni robocze w siedzibie Zakładu w dniach 18.03.2019-01.04.2019 r. w godz. 10.00-13.00.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ZPD LP w Lęborku lub pod nr tel. 59 8621-649 wewn. 27