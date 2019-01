Urzędnicy nadal protestują przed sądem w Gdyni. Domagają się podwyżek

Urzędnicy sądów narzekają na niskie wynagrodzenia i warunki pracy. Pracownicy Sądu Rejonowego w Gdyni od tygodni kontynuują protest, w ramach którego codziennie o 12 wychodzą przed lokalną siedzibę Temidy. W ten sposób protestowano wcześniej w sądach w całej Polsce.

- W tym tygodniu, w piątek, związki zawodowe mają spotkać się wiceministrem sprawiedliwości, Michałem Wójcikiem i mamy nadzieję, że nasze protesty będą zauważone - mówi Izabela Mikiciuk-Słoma.

Protesty organizowane są - oprócz naszej rozmówczyni - przez jeszcze dwie urzędniczki z "rejonówki": Izabelę Pisarską i Adriannę Sierzputowską.

- Wystosowaliśmy pismo o dopuszczenie do rozmów delegacji spoza związków, niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi - zaznacza urzędniczka z Gdyni.

Zauważa przy tym, że docierają do nich wiadomości, że protesty, na które urzędnicy wykorzystują przysługującą im przerwę, urządza coraz więcej sądów. Nazywają je "śniadankami".

Do kiedy potrwa akcja urzędników SR w Gdyni? - Pośniadaniujemy sobie na pewno do piątku, co potem, zależy od piątkowych rozmów - podsumowuje Izabela Mikiciuk-Słoma.