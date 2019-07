Uroczysta inauguracja Gdynia Design Days ZDJĘCIA

Festiwal został podzielony na bloki tematyczne. Z problemem polaryzacji będzie można się zmierzyć już w niedzielę. W kolejce czekają kolejne bloki tematyczne - będą to: Moda (8 lipca), Grafika (9 lipca), Wzornictwo (10 lipca), Miasto + Architektura (11 lipca) oraz Wnętrza (13 lipca). - W tym bardzo szczególnym okresie, kiedy rozpoczynają się wakacje, zapraszamy do Gdyni - mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Chcemy porozmawiać o tym, co inspiruje nowych twórców, jakie trendy pojawiają się w projektowaniu. Tegoroczna edycja jest niezwykle bogata. Bardzo się cieszę, że nabiera ona międzynarodowego charakteru i możemy porozmawiać o tym, co najciekawsze we współczesnym wzornictwie, nie tylko w środowisku krajowym. Życzę wszystkim niezwykłych wrażeń, bardzo inspirujących debat i dyskusji, które sprawią, że wyjedziemy stąd przekonani, że mamy nowy pomysł, projekt, który zmieni nasze życie, podejście do świata.