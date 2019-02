Uniwersalna szczepionka zwalczy wszystkie wirusy grypy?

Zespół badaczy pod kierunkiem prof. Katherine Kędzierskiej z Uniwersytetu w Melbourne twierdzi, że udało się im udoskonalić standardową szczepionkę przeciwko grypie. Obecnie dostępne formuły preparatów wykorzystywanych do szczepień muszą być regularnie aktualizowane ze względu na to, że szczepy wywołujące chorobę stale się zmieniają. To właśnie dlatego zaleca się, by szczepienia przeciwko grypie wykonywać regularnie, co sezon. Odkrycie, które Australijczycy opisali na łamach prestiżowego "Nature Immunology", może jednak sprawić, że zamiast corocznych szczepień przeciwko grypie do ochrony przed chorobą wystarczy nam jedna szczepionka na dekadę. Jak udało się tego dokonać?

Skuteczniejsza ochrona przed grypą sezonową

Jak wyjaśnia dr Marios Koutsakos z Uniwersytetu w Melbourne, ze względu na to, że wirusy grypy stale mutują, by uniknąć rozpoznania przez ludzki układ odpornościowy, dotąd było niezwykle trudno rozpoznać, który szczep doprowadzi do kolejnej pandemii grypy.

Testy przeprowadzone przez Australijczyków potwierdziły jednak, że dzięki zidentyfikowaniu przez nich tzw. "zabójczych limfocytów T", niemal połowa populacji świata może zyskać dużo skuteczniejszą niż do tej pory ochronę przed grypą. Statystycznie co drugi człowiek posiada wskazany przez badaczy unikalny rodzaj białych krwinek, który jest w stanie odeprzeć atak wirusów grypy.

Naukowcy mają nadzieję, że ich odkrycie pozwoli nie tylko na opracowanie nowej formuły szczepionki przeciwko grypie, której nie trzeba będzie powtarzać co sezon, ale także wyraźnie znacznie ograniczy statystyki zachorowań.

Według Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie co roku od 291 tys. do 646 tys. ludzi na świecie umiera z powodu powikłań po grypie sezonowej. To więcej niż zakładały wcześniejsze szacunki. W przeszłości oceniano, że do zgonów spowodowanych zarażeniem wirusem grypy dochodzi u 250-500 tys. pacjentów rocznie.