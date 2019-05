Trzy pomysły, jak oryginalnie nosić męski T-shirt

1. Ze swetrem

Klasyczna, biała koszulka jest niewątpliwie wyrazem ponadczasowego szyku. Już w latach 50. na wielkim ekranie pojawili się w niej Marlon Brando oraz James Dean. Od tamtego momentu, niewiele się w tej kwestii zmieniło – biały t-shirt jest wciąż chętnie noszony zarówno przez gwiazdy, jak i wszystkich innych mężczyzn, którzy lubią odzież uniwersalną. Połączenie jej ze swetrem jest znane niemal każdemu. Subtelnie wystający spod swetra bawełniany T-shirt, jest nie tylko dodatkową warstwą chroniącą przed zimnem, ale także stylowym wykończeniem ubioru.

Aby zestawienie wyglądało jak najschludniej, radzimy, by sweter posiadał modne wykończenie „v-neck”, a koszulka klasyczne – okrągłe. Trzeba również zwrócić uwagę na dobór kolorów. Najlepiej, aby dwa wspomniane wyżej elementy ze sobą kontrastowały, dlatego ciemny sweter i biały t-shirt będą wyglądać świetnie. Równie dobrze będą wyglądały dwie stonowane, jasne barwy, np. jasny beż i biel.

Wskazówka

Podczas cieplejszych dni, warto zarzucić sweter na plecy, a rękawy związać z przodu. Jest to rozwiązanie nie tylko praktyczne, ale również stylowe.

2. T-shirt pod marynarkę

Ci, którzy poszukują czegoś, co jednocześnie będzie wygodne i eleganckie, powinni zdecydowanie pomyśleć o stylizacji, która już wiele sezonów temu zawładnęła modowymi magazynami i ulicami większych i mniejszych miast – koszulce zestawionej z marynarką. T-shirt jest casualowym odpowiednikiem koszuli, który w takiej odsłonie prezentuje się naprawdę świetnie. Wystarczy dobrać do tego modne chinosy lub dżinsy oraz sneakersy, by uzyskać ubiór idealny na wiele okazji. Idziesz na spotkanie, podczas którego musisz wyglądać elegancko, a zaraz po nim udajesz się na siłownię lub zakupy, kiedy to liczy się przede wszystkim komfort?