Trzeci dzień mistrzostw Europy OCR w Gdyni ZDJĘCIA

To czwarta edycja mistrzostw Europy OCR (Obstacle Course Racing), czyli biegów z przeszkodami. Podczas gdyńskiego turnieju organizatorzy spodziewają się prawie 4 tysięcy zawodników z Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Rosji czy Ukrainy. W Gdyni nie zabrakło oczywiście reprezentantów Polski. Ostatni z biegów rozpocznie się w niedziele, kiedy to zawodniczki i zawodnicy wystartują w European Championships. Zawody zaczną się o godz. 8.30 i potrwają do godz. 15. W tym biegu, jak przewidują organizatorzy, wziąć udział może nawet do 2 tysięcy osób. Także pozostałe wyścigi ze względu na skalę ich trudności i liczbę uczestników zaplanowane są na kilka godzin. Nowością w tym roku są zawody Ninja Track na ultrakrótkim dystansie 150 metrów.