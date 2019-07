Trwają filmowe piątki z Kinem Letnim telewizji Kino Polska

W każdy piątek o godzinie 21 na leżaku, przy popcornie oraz niepowtarzalnej gdyńskiej atmosferze najwięksi kinowi zapaleńcy będą mogli wziąć udział w specjalnych seansach. Do 13 września, filmy będą emitowane w każdy piątek o godzinie 21 na Placu Grunwaldzkim w Gdyni. Od 16 do 21 września, już w trakcie 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, kino letnie będzie się zaczynało codziennie o godzinie 20. Lista filmów, które będą emitowane w czasie FPFF Gdynia nie jest jeszcze znana

- Chcemy kojarzyć się z najlepszym polskim kinem - mówi Tomasz Wiaderek z Kino Polska. - To druga edycja Kina Letniego telewizji Kino Polska. Gdynia to najbardziej filmowe polskie miasto, najlepsze miejsce, gdzie mogliśmy to zorganizować. Oferujemy 18 filmów. Cieszymy się, że również w tym roku możemy spędzić z naszymi widzami wakacje w Gdyni i wspólnie oglądać najlepsze polskie kino. Dobre polskie filmy są znakiem rozpoznawczym kanału Kino Polska.

Program:

5.07

“Pitbull. Nowe Porządki”

12.07

“Chłopaki nie płaczą”

19.07

“Lejdis”

26.07

“Jack Strong”

2.08

“Hydrozagadka”

9.08

“Disco Polo”

16.08

“Wesele”

23.08

“Killer”

30.08

“Dywizjon 303. Historia prawdziwa”

6.09

“Dzień dobry, kocham Cię!”

13.09

“Carte Blanche”