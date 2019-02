Trwa wycinka drzew w miejscu przyszłego przekopu Mierzei Wiślanej. W poniedziałek, 18.02 w Urzędzie Morskim w Gdyni odbyła się konferencja

W poniedziałek, 18 lutego w Urzędzie Morskim w Gdyni odbyła się konferencja prasowa dotycząca przygotowań do inwestycji budowy przekopu Mierzei Wiślanej. Od piątku, a więc od dnia w którym wojewoda pomorski wydał zezwolenie, ruszyła intensywna wycinka drzew i krzewów, a także prace porządkowe. Natychmiastowo teren został zabezpieczony i wydano zakaz wejścia do lasu.

- Jest to pas wycinki 200 metrów, co daje łączne 23 hektary. Stanowi to pół procent wszystkich lasów znajdujących się na Mierzei Wiślanej. Skala tego przedsięwzięcia jest naprawdę bardzo mała - powiedział Bartłomiej Obajtek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Na terenie wycinki pracują trzy harverstery, czyli wieloopercyjne maszyny i dwa forwardery służące do zrywki drewna. Prace odbywają się w trybie całodobowym i mają zakończyć się do 1 marca, ponieważ wtedy zaczyna się okres ochrony ptaków i wycinka nie będzie już możliwa.

Zaskakujący jest jednak błyskawiczny czas realizacji prac. Kilka godzin po oficjalnej zgodzie wojewody rozpoczęto wycinkę przy użyciu ciężkiego sprzętu. Wymagało to także mobilizacji dużych sił pracowniczych - realizacja projektu wiąże się nie tylko z bezpośrednim usuwaniem drzew, ale również z zabezpieczeniem terenu.

- Mamy terminy dość ściśle określone. W 2022 roku zaplanowano koniec inwestycji i to wcale nie jest tak odległy termin. W związku z tym rozmawialiśmy już wcześniej z Lasami Państwowymi, jak zabezpieczyć ten teren - powiedział Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i dodał, że przygotowania związane z wycinką trwały niezależnie od toczących się spraw związanych z wydaniem pozwoleń, a obecnie postępują rozmowy o zabezpieczeniu kolejnych faz inwestycji. Ponadto decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z kolei mieszkańcy okolicznych terenów zwracali uwagę na wyjątkowe natężenie służb porządkowych i ochrony, które miały strzec terenów wycinki. Pracownicy nadleśnictwa odpierają jednak i te zarzuty.

- Prace związane z pozyskiwaniem drewna są pracami bardzo niebezpiecznymi. Cały teren podzieliśmy na działki robocze, a maszyny zostały rozmieszczone na całym terenie 25 hektarów. W pierwszym momencie służb było rzeczywiście sporo przy drodze wojewódzkiej 501, ponieważ na teren nie można było wjechać leśnymi drogami i wszystkie służby parkowały w granicach inwestycji - powiedział Mariusz Potoczny, z Nadleśnictwa Elbląg i podkreślił, że nie zostały wdrożone większe siły niż podczas innych projektów.

W tym miejscu zostanie pozyskane łącznie 6,5 tys. metrów sześciennych drewna.