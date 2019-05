Trwa walka o życie i zdrowie małego Alana z Rytla. Chłopca czeka przeszczep skóry. Pomóc może każdy

Nieszczęśliwy wypadek z dnia 8 kwietnia br. sprawił, że nieodwracalnie zmieniło się życie małego Alana z Rytla. Tego dnia chłopiec wraz ze swoim starszym bratem bawili się butelką z benzyną. Podmuch wiatru skierował płomień na dziewięciolatka. Jego ciało zostało poparzone w 60 proc., w ciężkim stanie trafił do szpitala w Szczecinie. Małego Alana udało się już wybudzić ze śpiączki farmakologicznej, teraz czeka go przeszczep skóry i wielomiesięczna rehabilitacja. W Rytlu trwa zbiórka funduszy na leczenie chłopca.

O sprawie pisaliśmy tu: 9-letni chłopiec z gm. Czersk ma poparzone 50 proc. ciała. Wywołał pożar łatwopalnej substancji

- Dzięki wspaniałym lekarzom, wsparciu i modlitwie wielu ludzi jest nadzieja, że Alan da radę wygrać walkę o swoje życie. Ale to dopiero początek trudnej drogi naszego małego rytlanina i jego bliskich. Skomplikowane zabiegi, kosztowna rehabilitacja, dojazdy rodziców do szpitala - oddalonego o 250 km od Rytla to koszt tego, by Alan wracał do zdrowia. Mocno jednak nadwyręża to skromny budżet rodziny chłopca. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc finansową w pokrywaniu tych kosztów - mówi Łukasz Ossowski, prezes stowarzyszenia "Naszym Dzieciom".

Do tej pory na leczenie chłopca udało się już zebrać ponad 36 tys. zł. W pomoc włączyła się także para prezydencka, która kilka dni temu pojawiła się w Rytlu w ramach akcji sadziMY las. Pierwsza Dama przekazała prezesowi stowarzyszenia "Naszym Dzieciom" zestaw na licytację charytatywną: naszyjnik i spinki do mankietów wraz z listem podpisanym przez parę prezydencką. To jednak wciąż kropla w morzu potrzeb. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, pierwszy zabieg przeszczepu skóry Alan przejdzie 9 maja.

Wpłat na leczenie chłopca można dokonywać na konto Banku Spółdzielczego w Czersku na nr 30 8147 0002 0008 1953 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: „POMOC DLA ALANA” STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY RYTLA I OKOLIC - "NASZYM DZIECIOM" (KRS: 0000306310, NIP: 5552085540).

