Trudny los kotów na dawnych terenach stoczniowych. Trwa zbiórka pieniędzy, aby zwierzęta nie były głodne ZDJĘCIA

Przed zakończeniem działalności przy ul. Czechosłowackiej Stoczni Gdynia stoczniowcy codziennie opiekowali się zamieszkałymi tam kotami, dokarmiając je. Z roku na rok zwierząt przybywało. Po upadku stoczni w 2009 roku z terenów stoczniowych zniknęły dodatkowe źródła jedzenia dla kotów, jak śmietniki, czy stołówki. Kociaki nie mogły już liczyć na dobre serce stoczniowców, którzy potrafili nawet dzielić się z nimi przyniesionymi z domu kanapkami.

Całe szczęście wolontariusze Pomorskiego Kociego Domu Tymczasowego postanowili zaopiekować się tymi zwierzętami, a także od 2011 roku kotami z dawnych terenów Stoczni Nauta przy ul. Waszyngtona. Karmią je, dbają o ich zdrowie oraz o ograniczenie populacji poprzez sterylizację. Wolontariusze przez te kilka lat znaleźli wielu nowych opiekunów dla oswojonych kotów. W tej chwili poszukują przyjaznych podwórek dla kotów wolno żyjących z dawnych terenów Nauty.

To ważne, bo czasu na ich przeprowadzkę jest coraz mniej. Tereny po Stoczni Nauta koło Śródmieścia kupił gdyński port, co dla mieszkających tam kotów nie jest dobrą wiadomością. Prawdopodobnie do końca czerwca 2019 roku brama Nauty zostanie zamknięta. Rozpoczną się wtedy wyburzenia. Cały teren ma zostać zrównany z ziemią. Miejsca dla zwierząt już wówczas nie będzie.