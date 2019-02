Piękna Wieś Pomorska 2018. Pomorskie wsie i zagrody znów mogą walczyć o tytuł najpiękniejszej

To będzie jubileuszowa, 25. edycja plebiscytu na najpiękniejszą pomorską wieś i zagrodę. Zgłoszenia do plebiscytu można składać do 30 marca 2018 r. Najpiękniejsza wieś otrzyma 30 tys. zł nagrody. Zwycięzców poznamy jesienią.