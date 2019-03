Terminal DCT Gdańsk kupi konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju

Konsorcjum kupi udziały od funduszy australijskich Global Infrastructure Fund II zarządzanego przez Macquarie Infrastructure and Real Assets, a także MTAA Super, Australian Super i Statewide Super. Transakcja wymaga jeszcze zgody UOKiK.

O tym, że wśród nabywców będzie polski państwowy fundusz inwestycyjny mówiło się od kilku miesięcy.

Czytaj więcej na ten temat: DCT Gdańsk będzie miał trzeci terminal i trafi do Polskiego Funduszu Rozwoju?

DCT Gdańsk jest najszybciej rozwijającym się portem kontenerowym w Europie i należy do 15 największych europejskich portów tego typu. Dzięki nabrzeżu o długości 1306 metrów oraz maksymalnej głębokości 17 metrów, terminal jest dobrze przygotowany do obsługi największych kontenerowców, zawijających już dziś do portu.