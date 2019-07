Targi "Wiatr i Woda na wodzie" - Gdyński Salon Jachtowy

Spotkania ze znakomitymi żeglarzami

W tym roku gośćmi spotkań Targów WIATR i WODA w Gdyni, odbywającymi się pod hasłem „Ekstremalne wyprawy żeglarskie”, będą Joanna Pajkowska, która zakończyła niedawno samotny rejs non stop dookoła świata (sobota, godz. 12.30, namiot VIP) oraz Rafał Moszczyński, który jesienią wyrusza na podobną wyprawę trasą Gdynia – Gdynia, by uczcić historyczny wyczyn Henryka Jaskuły sprzed 40 lat (niedziela, godz. 12.00, namiot VIP).

Ze specjalnymi gośćmi Targów rozmowy poprowadzi Waldemar Heflich, redaktor naczelny Magazynu „Żagle”.

Sobotnim wieczornym wydarzeniem towarzyszącym Targom będzie 34. Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej w Muszli Koncertowej w Gdyni. Zapraszamy tam miłośników szant – wstęp wolny.

Study Tour – goście z USA i Chin

Tegoroczne gdyńskie Targi „WIATR i WODA na wodzie” to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla fanów sportów wodnych i rekreacji na wodzie, ale również szczególna okazja do promocji polskich firm branży przemysłu jachtowego oraz ich cenionych produktów zagranicą.

W czasie Targów na wodzie w Gdyni odbędzie się druga edycja Misji Study Tour, w której wezmą udział przedsiębiorcy oraz dziennikarze czołowych mediów branżowych z USA i Chin, m.in.: Soundings Trade Only, SAIL Magazine, Yacht and Sea i Chin: Blu Inc Media, Lux Inc Media, Fragrant Harbour czy Ocean Way Yacht. Goście z USA i Chin poznają

potencjał polskiego przemysłu, odwiedzą wybrane stocznie jachtowe, uczestniczyć będą w spotkaniach biznesowych na Targach.

Ponadto uczestnicy Misji Study Tour wezmą udział w testach jednostek żaglowych: N’Fun 30, Maxus evo 24, Caravela 950 (jacht, na którym kapitan Rafał Moszczyński wyruszy w samotny rejs dookoła świata). Przetestują też jednostki motorowe: Balt Tytan 918, Parker 110 Monaco (zdobywca nagród: Best of Boats na Targach w Berlinie w 2018 r. i Jacht Roku w Polsce 2019), Parker 850 Voyager, Futura 36, Northman 1200, Emzi 767 Classic oraz Diamond 550.

W ramach Misji zaplanowano też konferencję prasową „Siła i potencjał polskiej branży jachtowej. Elementy rządowego programu wsparcia branży na rynkach zagranicznych”.