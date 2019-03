Szpik od dawców z Pomorza. Ponad 125 tysięcy mieszkańców regionu zgłosiło się do rejestru potencjalnych dawców szpiku

To, że udało się zbudować na Pomorzu tak duży rejestr potencjalnych dawców szpiku jest niewątpliwie zasługą Fundacji DKMS, która działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. To na jej poruszające apele o ratunek dla chorych na białaczkę, m.in. z Gdańska, Sopotu, Gdyni, Słupska natychmiast odpowiadają setki ochotników. DKMS łączy dawców i biorców w pary i organizuje całą procedurę pobrania szpiku. Dawcy, których szpik pasuje pod względem genetycznym do biorcy dzielą się nim w Klinice Hematologii i Transplantologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Materiał do przeszczepu, a konkretnie komórki macierzyste z krwi obwodowej, pobiera się od dawców w należącej do kliniki - Pracowni Aferezy. Właśnie ta pracownia została ostatnio doposażona w najnowszej generacji sprzęt do pobierania komórek macierzystych z krwi obwodowej. Urządzenie o nazwie Spectra Optia, warte ponad ćwierć miliona złotych ufundowała klinice, a tak naprawdę pacjentom, również Fundacja DKMS.

- Najprościej mówiąc - służy on do przeprowadzania procedur aferezy, których celem jest odseparowanie z krwi pacjenta lub dawcy szpiku jej wybranych składników: osocza, krwinek czerwonych, płytek czy też krwiotwórczych komórek macierzystych - tłumaczy Iwona Tomanek z działu medycznego DKMS.

- Procedura pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych na starych aparatach trwa około 4,5 godziny - szacuje dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska, z-ca ordynatora Kliniki Hematologii i Transplantologii UCK. - Nowy aparat pozwala w określonych sytuacjach skrócić ten czas i tym samym zwiększyć komfort pacjentów i zdrowych dawców. Aparat Spectra Optia ma kilka zalet - po pierwsze pozwala modyfikować - stosownie do parametrów pacjenta - sam zabieg, po drugie - zmniejszyć objętość preparatu , czyli ułatwić jego przechowywanie, po trzecie - pozwala uzyskać preparat o bardzo dużej czystości, bez zanieczyszczenia erytrocytami. Urządzenie wyposażone jest w „podgląd” pokazujący ile komórek macierzystych udało się już pozyskać , dzięki czemu można zabieg zakończyć wcześnie.