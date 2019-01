Szkoła w Wiczlinie skorzysta z nowoczesnych technologii firmy Microsoft

Szkoła weźmie udział w programie Microsoft Flagship School. W projekcie uczestniczy obecnie 18 szkół na całym świecie, a wiczlińska placówka będzie jedynym takim ośrodkiem w naszej części Europy.

- Rolą Microsoft jest dotarcie z technologiami oraz wsparciem w obszarze edukacji do każdego zakątka Ziemi. Przekazywanie wiedzy z użyciem technologii jest nie tylko ułatwieniem dla nauczycieli, ale przede wszystkim korzyścią dla uczniów, którzy już za kilkanaście lat, będą pracować w zawodach, o których dzisiaj niewiele możemy powiedzieć, poza tym że będą oparte o takie umiejętności, jak np. programowanie czy kreatywność – powiedziała Cecylia Szymańska, dyrektor ds. Edukacji Microsoft Polska.

Dzięki tej inicjatywie powstająca szkoła przy ul. Filipkowskiego wdroży nowoczesne narzędzia informatyczne i ma być wykańczana właśnie z uwzględnieniem wskazówek firmy Microsoft.

Jak się okazuje, to nie pierwsza taka informatyczna inicjatywa, jaka była realizowana przez kadrę liceum.

- W naszym liceum, które już we wrześniu przeniesie się do nowej placówki, staramy się uczyć młodych ludzi w tempie, które kształtują nowe technologie. Kadra ciągle się rozwija i kształci. Aż 5 naszych nauczycieli zostało wyróżnionych przez Microsoft i jest członkami społeczności Microsoft Innovative Educator Experts. Nie tak dawno, w marcu, ja sama miałam przyjemność uczestniczyć w wyjątkowym zebraniu edukatorów z całego świata, które odbyło się w Singapurze. Konferencja w Singapurze była wyjątkową okazją do tego, by jeszcze lepiej zgłębić tajniki cyfrowego świata, a technologie, które poznałam, mogę na co dzień przekazywać uczniom w naszej szkole - dodaje - mówi Oktawia Gorzeńska, dyrektor XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

Nowy kompleks będzie obejmował między innymi obiekty szkoły i przedszkola wyposażone w niezbędne zaplecze socjalne i sportowe. Szkoła i przedszkole mają pomieścić 700 uczniów.