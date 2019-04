Wśród dodatków do żywności nie ma wielu takich, które powodują silne efekty uboczne, co często dotyczy głównie osób z nadwrażliwością pokarmową. Wiemy m.in., że wzmacniacze smaku, takie jak glutaminian (i pokrewny słodzik aspartam) sprzyjają bólom głowy, konserwanty takie jak dwutlenek siarki, benzoesan czy sorbinian, a także sztuczne barwniki (m.in. karmin czy annato) wywołują reakcje alergiczne, a azotyny sprzyjają pojawieniu się świądu skóry i wysypek, a także łatwo przekształcają się w rakotwórcze związki. Z kolei sztuczne słodziki zaburzają glikemię i prowadzą do wzrostu masy ciała. To jednak problemy już nagłośnione. Za mało uwagi poświęca się za to dodatkom półsyntetycznym i uzyskiwanym z naturalnych produktów, a przez to uznanym za niegroźne. Najnowsze badania sugerują, że etykiety pewnych wysokoprzetworzonych produktów warto zacząć czytać ze szczególną uwagą, i unikać częstego spożywania konkretnych zawartych w nich związków – koniecznie sprawdź, jakich!

rawpixel/pixabay.com