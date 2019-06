Święto bluesa na Skwerze Arki Gdynia! Pierwszy dzień plenerowych koncertów

Jak co roku koncert inaugurujący odbył się w klubie przy ul. Portowej. W czwartek publiczność zaczarował występ Neil Wilde i zespołu Forsal. Natomiast drugi dzień festiwalu to już plenerowe uniesienia. Na skwerze Arki Gdynia zgromadzili się fani bluesa, którzy przyjechali do naszego miasta z niemal całej Polski. Dylemat był duży, ponieważ w tym samym czasie odbywa się inne ważne wydarzenie czyli Blues na Świecie.

- Przyjechaliśmy z Poznania, bo to już taka nasza tradycja. Tutaj możemy spotkać znajomych, których nie widzieliśmy przez cały rok. Liczy się klimat i oczywiście blues - powiedział Pan Jerzy, który zostanie na festiwalu do niedzieli.

W piątek na scenie pojawił się szczeciński Free Blues Band, który już od 38 lat gra na polskiej scenie bluesa. Zgromadzona przy bulwarze publiczność mogła również wysłuchać greckiego zespołu Nikos Tsop Trio , a także nostalgicznych brzmień Caramel Black.

Po drugiej stronie sceny została ustanowiona tradycyjna strefa gastronomiczna, gdzie można było się posilić i kupić pamiątkowe płyty.

W sobotę zagra białoruski zespół The Road Dogs, Danny Boy Experience, Chris King Robinson z Wielkiej Brytanii,

Łukasz Łyczkowski & 5 Rano oraz Zeppelinians.