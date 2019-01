Studniówka kiedyś, studniówka dziś - stroje, zabawy, polonez. Jak dawniej bawiono się na balach maturalnych?

Skoro matura to egzamin dojrzałości, studniówkę na tym tle można nazwać pierwszym w życiu, dorosłym balem. Jest to ostatni moment beztroskiej zabawy, poprzedzający okres intensywnej nauki. Jak sama nazwa wskazuje, studniówka bierze swą nazwę od 100 dni - czyli czasu, który powinien dzielić ją od egzaminu. Sama matura pojawiła się w Polsce w 1932 roku - wtedy właśnie, dzięki reformie systemu szkolnictwa, udało się stworzyć jednolity system oświatowy. Prawdopodobnie w tym samym czasie tradycja studniówek weszła na stałe do kanonu polskich szkół. Jak dawniej bawiono się 100 dni przed egzaminem dojrzałości?