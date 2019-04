Studenki z UG wygrały krajowe eliminacje i pojadą na finały do USA. Trwa zbiórka pieniędzy

Studentki z Uniwersytetu Gdańskiego wystartowały w finałach ogólnopolskich eliminacji Odysei Umysłu, jakie odbyły się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Uczestnicy mieli 8 minut, aby zaprezentować rozwiązanie problemu, które grupa opracowywała od kilku miesięcy.

Zespół, w skład której weszły: Klaudia Hinz, Weronika Sydow, Sylwia Dudziak, Paulina Kowalczyk i Ewelina Lubrycht zmierzył się z problemem "W pracowni mistrza Leonarda", czyli stworzenia unikatowej scenografii warsztatu Mistrza.

- Grupa wykonała replikę „Ostatniej wieczerzy” 2x1 metra z szkła ozdobnego i kamieni, która waży ponad 60 kg, rower z korków po winie z wypalanymi fragmentami obrazów Leonarda oraz Mona Lisę z kostek Rubika - informuje Uniwersytet Gdański.

To nie jedyny sukces studentek z trójmiejskiej uczelni. ACK Alternator reprezentowały także Monika Chybowska, Paulina Niedzielska, Rita Ostrowska, Julia Podlewska, Izabela Krużyńska, Maria Jabłońska. Uczestniczki musiały z kolei rozwiązać zadanie "Spory o pozory", które opierało się na przygotowaniu humorystycznego spektaklu o Szczwanym Mącicielu.

- Grupa wykonała zegar z 350 palonych płytek tworzących kształt kwiatów, ściankę i stół z 1500 kwiatków wykonanych z chusteczek, wielkie głowy z gipsu i sukienkę z setek palonych łyżeczek - relacjonuje Uniwersytet Gdański.

Okazało się, że w swojej (IV) kategorii wiekowej studentki z Akademickiego Centrum Kultury UG Alternator nie miały sobie równych i teraz czeka je kolejny ważny etap. Laureaci przetestują swoją kreatywność podczas światowych finałów, które rozpoczną się 21 maja na Uniwersytecie Stanu Michigan w East Lansing. Do 15 maja trwa zbiórka pieniędzy, które umożliwią start zespołom w światowych finałach. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi bowiem 66 tys. zł.

– Każda złotówka przybliża nas do wymarzonego wyjazdu, a co ważniejsze, do możliwości walki o puchar mistrzów świata i pozwala nam na dalsze rozwijanie własnych możliwości – myśląc, marząc, tworząc! – informują laureatki.

Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs, w którym bierze udział młodzież z całego świata. Uczestnicy muszą zmierzyć się z różnymi logicznymi zadaniami i na scenie przedstawić rozwiązanie zadanego problemu. To wielka przygoda, która opiera się na kreatywnym podejściu do problemów i prezentacji swoich umiejętności.

