Strajk nauczycieli 2019. ZNP: Rekomendujemy nauczycielom strajk włoski

"Od 29 kwietnia br. Sekretariat ZG ZNP rekomenduje włoski protest: pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca. Zawieszamy strajk, ale nie protest! Trwa spór zbiorowy!" - napisano w oświadczeniu ZNP.

Według najnowszego sondażu IBRiS dla RFM FM, "DGP" i "Dziennika", 32 proc. Polaków uważa, że stroną zwycięską w konflikcie nauczycieli z rządem jest PiS. 12 proc. uważa, że to nauczyciele są wygranymi tego sporu. Z sondażu wynika również, że Polacy są podzieleni prawie po równo - połowa uważa, że strajk nauczycieli to dobry pomysł, a druga połowa jest krytycznie nastawiona do protestu.

Odkąd Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne w 2015 roku, w Polsce strajk włoski prowadzili m.in. policjanci oraz celnicy.

