STRAJK NAUCZYCIELI 2019. Trójmiasto solidarnie ze strajkiem nauczycieli – akcja uczniów pod gdańskim Dworem Artusa [zdjęcia]

Trójmiasto solidarnie ze strajkiem nauczycieli. Uczniowie i rodzice razem

Jeden z młodzieżowych organizatorów tej akcji Mikołaj Witoński mówił, że to wszystko wyszło bardzo spontanicznie.

- Wiele osób niemal równocześnie wpadło na pomysł, żeby poprzeć nauczycieli. Policzyliśmy się i okazało się, że jest nas wielu.

Na pytanie - dlaczego uczniowie wspierają strajk nauczycieli, Mikołaj odpowiedział:

- Kto ma to wiedzieć lepiej od nas, jak naprawdę jest to ciężka praca? Wielu osobom wydaje się, że nauczyciel przyjdzie do szkoły na trzy godziny, potem ma dwa miesiące wakacji. Ale my widzimy, jaki to jest wielki wysiłek, także emocjonalny. Kto nie sprawdził nigdy 30 prac klasowych, ten nie wie, co to znaczy być nauczycielem.